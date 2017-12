Serie B: colpaccio del Foggia all'Arechi, Salernitana battuta 0-3

Dolorosissimo tonfo casalingo della Salernitana, che in casa cede 3-0 contro il Foggia e perde un'occasione ghiottissima per salire di classifica. Nonostante una prima frazione abbastanza propositiva, i granata non riescono a sbloccare la sfida, prolungando la parità fino all'83', quando è Floriano a gelare lo stadio campano con un guizzo improvviso. Nei minuti finali, i granata perdono lucidità e subiscono altre due reti da Agazzi ed ancora da Floriano. Foggiani che respirano e salgono a quota ventidue, Salernitana che resta ferma a ventisei.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-4-1-1 visto a Chiavari, con Kiyine a sostegno di Bocalon. Davanti ad Adamonis, difesa a quattro composta da Pucino, Mantovani, Schiavi e Vitale. Nella zona mediana del campo, Signorelli e Ricci, affiancati dagli esterni Gatto e Sprocati. Un più difensivo 3-5-2, invece, per gli ospiti, che si affidano a Beretta e Chiricò in attacco. Taroli in porta, protetto da terzetto difensivo Camporese-Loiacono-Martinelli. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Deli, affiancato dalle mezz'ali Deli ed Agnelli. Sulle fasce, infine, Gerbo ed Agazzi.

Primo tempo subito propositivo, per la Salernitana, che al 6' si rende pericolosa grazie ad una violenta conclusione di Signorelli. Ben messi in campo, i ragazzi di Colantuono riescono ad impensierire il Foggia, che in due occasioni rischia davvero di passare in svantaggio: al 18' Tarolli risponde bene a Bocalon, tre minuti dopo bella conclusione a giro di Kiyine sventata in corner dal portiere foggiano. Molto ben compatto, il collettivo di Stroppa riesce comunque a difendersi, peccando però in fase offensiva. Continuando a spingere, i campani mancano comunque la rete del vantaggio, concludendo il primo tempo in parità. L'ultimo squillo di frazione capita sulla testa di Signorelli, che al 44' colpisce una trasferta clamorosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Seconda frazione con la Salernitana sempre pericolosa grazie a Signorelli, particolarmente in palla e vicino alla rete al quarantaseiesimo: il suo insidioso colpo di testa termina però fuori. Continuando a spingere, i granata sfiorano la rete al 55' con Sprocati, il cui diagonale viene bloccato senza problemi da Tarolli. Dieci minuti dopo l'esterno granata è ancora vicino alla rete, la sue idea è però respinta malamente dal palo. Il tanto attaccare non porta frutto, ai ragazzi di Colantuono, che inutilmente si affacciano dalla parte dei foggiani. Al 72' bel tiro a giro del neo-entrato Di Roberto, nessun problema per Tarolli.

Quando tutto sembrava assestato sui binari della parità, ecco il clamoroso squillo del Foggia, che all'83' passa in vantaggio grazie a Floriano, bravo a freddare Adamonis di prima intenzione e su suggerimento di Gerbo. La rete degli ospiti abbatte la speranza della Salernitana, che appena tre minuti dopo subisce l'incredibile rete del 2-0 da Agazzi, il cui missile dalla distanza non trova deviazioni o respinte. Finisce dunque mestamente, la sfida dell'Arechi, con la Salernitana che subisce addirittura il tris di Floriano - bello il suo tiro al novantaseiesimo - che gela il tifo granata e regala tre punti dorati al Foggia. Migliore in campo per i padroni di casa, Signorelli. Per gli ospiti in evidenza Floriano.