Serie B, Bari - Parma: le due squadre si dividono la posta, pareggio al San Nicola (0-0)

Google Plus

NOTE: Gara valida per la Serie B. Match giocato al San Nicola di Bari alle 20.30 ora italiana.

0-0 che ha deluso un po' tutti. Bari - Parma era infatti uno dei big match più attesi e, contrariamente alle aspettative, non ha generato botti di fine anno.

PRIMO TEMPO - Prima frazione equilibrata nonostante un avvio più convincente del Bari. Subito Improta prova con un destro che viene ben parato da Frattali. Il Parma si nasconde e subisce un po' le giocate avversarie, i pugliesi invece si fanno ancora sentire e vanno vicini al goal con Ioccolano che dalla linea di fondo campo centra la porta con una bella punizione bloccata dall'estremo difensore bianconero. La gara si rende difficile causa un particolare agonismo in campo che viene però sempre calmato dall'arbitro Piccinini. La squadra di D'Aversa si fa vedere solo dopo un po', prima con Scozzarella, che al 20esimo scaglia un mancino prontamente bloccato da Micai, e poi con Insigne che sempre di sinistro impensierisce il portiere biancorosso. La prima frazione di gara si conclude con una schiacciata di Galano ben parata da Frattali. Inizialmente nella gara è prevalsa la prudenza.

SECONDO TEMPO - Grosso infonde grinta e coraggio ai suoi e il Bari parte subito forte e deciso con Improta che ci prova va vicino al goal da pochissimi metri. Risponde il Parma che non vuole lasciare punti agli avversari: Baraye si libera ma a tu per tu con il portiere viene bloccato prontamente dal difensore che gli impedisce la gioia del goal. Grosso utilizza le carte Floro Flores e Brienza e proprio l'attaccante napoletano mette i brividi a Frattali con un gran destro che finisce tra le braccia del portiere. La gara però è tanto fumo niente arrosto, le due squadre rimangono molto prudenti e nel secondo tempo, nonostante un avvio acceso, non creano pressoché nulla fino al 90esimo quando Tello con una bordata da fuori mette il pallone poco alto dalla traversa.

Bari a quota 33 in terza posizione. Parma quarta a 32, davanti a Empoli e Cremonese.