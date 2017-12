Serie B: tanti pareggi nel turno pre-natalizio, successi vitali per Foggia e Ternana

profilo twitter Frosinone Calcio

Turno pre-natalizio interessantissimo e ricco di emozioni, in Lega B, con molte big frenate da pari inaspettati e poco utili ai fini della classifica. Partiamo dal pari del Palermo, che in casa del Cesena non va oltre l'1-1: a Trajkovski, risponde infatti Jallow. Partita incredibile, invece, per il Frosinone, che vince contro la Virtus Entella trovando più difficoltà del previsto. Avanti grazie a De Luca, i liguri subiscono il ritorno dei ciociari, in goal con Ciano (doppietta per lui) e Ciofani. Dopo Diaw, Ciofani marca una doppietta, con La Mantia che scuote inevitabilmente il risultato. Succede davvero pochissimo, poi, tra Bari e Parma che si dividono la posta in palio terminando la sfida sullo 0-0.

Chance mancata anche per l'Empoli, che pareggia contro il Brescia e conferma una situazione difficile generatasi dopo l'esonero di Vivarini. Nonostante la rete di Zajc, i ragazzi di Tesser pareggiano grazie a Torregrossa, che regala un punto prezioso ai suoi. Tonfo casalingo molto doloroso, al contrario, per il Cittadella, che cede nel finale ad un Carpi arcigno e ben messo in campo. Autore del prezioso 0-1, dunque, Verna. Terzo successo consecutivo, per lo Spezia, che si rilancia in ottica playoff battendo un Avellino che continua, invece, a zoppicare: decide la sfida, la rete di Guido Marilungo.

Pareggio poco emozionante anche tra Ascoli e Pescara, che fanno 1-1 grazie alle marcature vincenti di Crescenzi e Perez. Molto più divertente, al contrario, la sfida tra Ternana e Pro Vercelli: dopo la rete ospite di Morra, sale in cattedra Montalto, autore addirittura di un poker storico. Nel finale, Vajushi e Vives illudono i piemontesi, che non riescono a pareggiare. Pari invece tra Perugia e Novara che dopo un primo tempo noioso si animano e segnano grazie a Maniero e Cerri. Ha dell'incredibile, infine, il successo del Foggia in casa di una Salernitana sfortunata e poco pericolosa. Nella ripresa, i pugliesi volano con Agazzi ed una doppietta di Floriano.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

20:30 Finale Ascoli 1 - 1 Pescara

20:30 Finale Bari 0 - 0 Parma

20:30 Finale Cesena 1 - 1 Palermo

20:30 Finale Cittadella 0 - 1 Carpi

20:30 Finale Empoli 1 - 1 Brescia

20:30 Finale Frosinone 4 - 3 Entella

20:30 Finale Novara 1 - 1 Perugia

20:30 Finale Salernitana 0 - 3 Foggia

20:30 Finale Spezia 1 - 0 Avellino

20:30 Finale Ternana 4 - 3 Pro Vercelli