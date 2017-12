Sassuolo, Iachini: "Salvezza? Non facciamo calcoli, pensiamo solo all'Inter"

Foto Us Sassuolo Twitter

Non c'è due senza tre. Beppe Iachini prova a caricare i suoi in vista della sfida interna contro l'Inter di Luciano Spalletti. Sassuolo di rincorsa quello che si presenta alla penultima giornata del girone d'andata forte dei successi contro Crotone e Sampdoria. Soprattutto quest'ultimo, ottenuto allo scadere a Marassi, ha infuso fiducia ed ulteriore entusiasmo alla squadra neroverde, la quale cerca un altro risultato positivo contro i meneghini per uscire definitivamente dalle zone calde della classifica.

"Sappiamo che l'Inter è una buona squadra allenata da un grande tecnico come Spalletti, So quanto prepari bene la sua squadra curando ogni dettaglio e lo ha dimostrato anche in questo inizio di stagione. I nerazzurri hanno avuto un unico passaggio a vuoto e per noi sarà dura ma volgiamo giocarci le nostre chance" ha detto il tecnico intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa.

Due risultati di fila in campionato che non vengono affatto macchiati dalla sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta, con Iachini che sottolinea l'atteggiamento avuto dai suoi: "A Bergamo siamo andati in svantaggio ma nel secondo tempo potevamo anche pareggiare. La squadra sta capendo cosa chiedo e vogliamo mettere in campo il nostro atteggiamento e la nostra organizzazione dal primo al novantacinquesimo minuto. Abbiamo vinto allo scadere contro la Samp e questo significa che siamo sul pezzo fino alla fine. Continuiamo comunque a lavorare perché vogliamo migliorare settimana dopo settimana. Stiamo migliorando anche in attacco e nei tempi di gioco".

Lotta salvezza sempre più serrata dalla quale gli emiliani sono usciti con personalità nelle ultime due giornate. Iachini predica calma: "Non faccio calcoli e non deve farli neanche la squadra. Pensiamo solo all'Inter e a prendere punti, preparando la partita al meglio per fare risultati importanti. Questa è la mentalità che chiedo alla squadra. Vedremo poi cosa accadrà dopo il mercato quando le squadre si rinforzeranno. Non ci pensiamo però, pensiamo solo a lavorare sui dettagli. In poche settimane si è visto un cambiamento, da quando sono arrivato, sia nell'atteggiamento che nell'aggressività. La consapevolezza viene dal lavoro, da quello che si fa durante la settimana".