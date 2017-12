Hellas Verona - Pecchia: "Non siamo scesi in campo, prestazione da dimenticare subito"

Affranto Fabio Pecchia, che, dopo un buon filotto di prestazioni discrete, vede i suoi deporre le armi senza lottare contro l'Udinese.

Il tecnico non usa troppi giri di parole per analizzare la partita: "Credo sia abbastanza semplice analizzare una partita che non abbiamo giocato. Una sfida dove l'Udinese è stata meglio di noi sotto ogni punto di vista e ha vinto con grande merito. Questa sonora sconfitta deve darci la forza di reagire e giocarci le prossime partite, cercando di fare il risultato".

Pecchia non scende nei dettagli di una sconfitta dove tutta la squadra ha demeritato: "Possiamo andare nel dettaglio, ma oggi mi sembra abbastanza inutile, perchè il secondo gol che pesa ancora di più è un dettaglio, potevamo andare all'intervallo sotto di un gol solo, ma oggi non abbiamo attaccato, abbiamo fatto una sola fase. Dispiace perchè venivamo da una serie di partite in cui avevamo sempre detto la nostra e oggi invece abbiamo rinunciato, permettendo all'Udinese di vincere con merito".

Qualcuno tira in ballo la prestazione di Souprayen, ma il tecnico ribadisce che le colpe sono della squadra: "Parlare adesso del singolo mi spiace, tanto meno parlare di Souprayen, parlo di prestazione di squadra. Lui l'ho visto molto più attento ed energico, ma il problema è stato di tutti. È inutile andare ad analizzare il singolo, perchè è mancata la squadra".

Caceres indisponibile dell'ultimo minuto: "Speriamo di recuperare Caceres, è stata una situazione portata al limite. Ci sono diversi elementi non al meglio, che stanno tirando la carretta. Quando non si è al meglio poi si offrono prestazione del genere".

La squadra comunque ha già i mezzi per lottare per la salvezza: "Non è questione di mercato, quando affrontiamo queste gare non al massimo il carico ricade tutto su alcuni giocatori, specie con partite ravvicinate. Io parlo della rosa già a disposizione, dove ci sono diversi elementi importanti, che oggi non c'erano, come Fares o Valoti. La mia squadra ha già dimostrato di saper uscire da queste situazioni".

Prestazione sostanzialmente da buttare: "Analizzeremo la sfida con calma, ma dal punto di vista fisico c'era molta differenza con alcuni avversari. Abbiamo perso subito il controllo della gara e siamo stati in balia degli eventi, questo mi è dispiaciuto. Siamo andati sotto di due gol e non abbiamo reagito. Questa prestazione è da prendere, mettere nel cassetto, rendendosi conto che giocando così arrivano questi risultati".