Campionato Primavera - Atalanta ed Inter chiudono il 2017 in vetta alla classifica

Fonte: Twitter

La 14ma giornata del Campionato Primavera, l'ultima del 2017, si è caratterizzata per l'aggancio in classifica dell'Inter a danno dell'Atalanta. Un binomio dovuto alla sconfitta patita dai bergamaschi contro il Chievo e la contemporanea vittoria dei nerazzurri sul campo del Sassuolo. Alle spalle delle due squadre di testa si attesta la Juve, grazie alla vittoria di misura sulla Sampdoria, ultima in classifica con 12 punti. Risalendo la graduatoria al 4° posto ritroviamo il Milan, sconfitto però in casa dall'Udinese con il punteggio di 2-0. Dietro ai rossoneri rimane la Roma, nonostante il pareggio racimolato nel derby della Capitale con la Lazio. Giallorossi che hanno potuto contare anche del contemporaneo pareggio della Fiorentina a Bologna (2-2), con i viola che a loro volta hanno usufruito della sconfitta del Torino a Napoli e del rocambolesco pareggio del Genoa contro l'Hellas Verona (4-4).

La nostra analisi di giornata non può che partire dalla sorpresa del turno, ovvero la sconfitta patita dall'Atalanta contro il Chievo. Un risultato maturato a causa dell'autorete realizzata da Salvi al 26'. A pesare sulla sconfitta dei bergamaschi c'è anche l'espulsione comminata a Colpani a tempo scaduto. Discorso completamente diverso per l'Inter che regola la pratica Sassuolo nel giro di 6 minuti: Prima Zaniolo porta in vantaggio i nerazzurri, poi Belkheir raddoppia. Nella ripresa Kolaj prova a riaprire la contesa ma quando è ormai troppo tardi. Per gli emiliani è una sconfitta che vale l'11°posto con 15 punti.

Alle spalle del duo di testa si avvicina la Juventus, che grazie al gol nel recupero del primo tempo di Zanandrea, supera la Sampdoria. Tre punti che permettono ai bianconeri di allungare sulla diretta inseguitrice, ovvero il Milan, fermato 2-0 dall'Udinese: Jaadi e Varesanovic regolano la pratica rossonera nel giro di mezz'ora. Un punto dietro i rossoneri si trova la Roma, fermata sul 2-2 nel derby dalla Lazio: i biancocelesti di Bonatti passano in vantaggio prima della fine del primo tempo con Bari, salvo poi raddoppiare ad inizio ripresa con Tounkara, abile nel realizzare un calcio di rigore; la Roma ha la bravura di accorciare subito le distanze con Riccardi, dopodichè usufruisce dell'espulsione di Tounkara, ed in superiorità numerica trova il pareggio con una conclusione da fuori area di Nura. Ne esce così un pareggio che accontenta parzialmente entrambe le formazioni.

Un risultato di cui non approfitta la Fiorentina, fermata sul 2-2 dal Bologna: al 10' Gori porta in vantaggio i viola, ma alla mezz'ora Falletti pareggia; tre minuti più tardi Sottil riporta avanti i toscani, che però subiscono il definitivo pareggio al 75' da parte di Okwonkwo. Un pareggio che non scontenta più di tanto i viola, dato che il Torino alle loro spalle non ne ha tratto profitto. I granata infatti si sono fatti superare dal Napoli con il punteggio di 2-0: di Marie-Sainte e Zerbin le reti dell'incontro. Due gol che hanno permesso ai partenopei di conquistare tre punti fondamentali in chiave classifica, infatti gli azzurri con questa vittoria hanno scalato la graduatoria portandosi al 13° posto con 15 punti.

Gol e spettacolo infine nel match andato in scena tra Genoa ed Hellas Verona: al 16' Zanoli con un'autorete porta in vantaggio gli scaligeri, che subiscono il primo pareggio al 31' per opera di Micovschi; sessanta secondi dopo Danzi riporta avanti nel punteggio i veneti, che poi allungano con il gol al 37' di Fiumicetti; il Genoa non ci sta e reagisce con Micovschi, che con una doppietta riporta in partita i liguri; due gol che sembrerebbero chiudere la contesa, ma in realtà al 73' Galazzini riporta in vantaggio gli scaligeri, che subiscono il definitivo pareggio quattro minuti più tardi ad opera di Bruzzo. Nel finale Micovschi macchia la sua splendida partita con un'espulsione, che costringe i grifoni a giocare gli ultimi dieci minuti di gioco in inferiorità numerica, ma per fortuna dei liguri l'Hellas Verona non ne approfitta. Ne esce così un 4-4 che accontenta ambedue le formazioni. Nel prossimo turno, che sarà il primo del 2018 e l'ultimo del girone d'andata, ci sarà lo scontro tra una delle due capolista, l'Atalanta, e la prima inseguitrice, la Juventus. Una sfida che dirà molto sulle ambizioni stagionali di tutte e due le contendenti.

RISULTATI:

Juventus - Sampdoria 1-0

46' Zanandrea

Lazio - Roma 2-2

39' Bari (L) 55' Tounkara [r.] (L) 60' Riccardi (R) 80' Nura (R)

Sassuolo - Inter 1-2

31' Zaniolo (I) 37' Belkheir (I) 54' Kolaj (S)

Genoa - Hellas Verona 4-4

16' Zanoli [aut.] 31' Micovschi (G) 32' Danzi (HV) 37' Fiumicelli (HV) 47' Micovschi (G) 57' Micovschi (G) 73' Galazzini (HV) 77' Bruzzo (G)

Bologna - Fiorentina 2-2

10' Gori (F) 30' Falletti (B) 33' Sottil (F) 75' Okwonkwo (B)

Chievo - Atalanta 1-0

26' Salvi [aut.]

Napoli - Torino 2-0

44' Marie-Sainte 50' Zerbin

Milan - Udinese 0-2

9' Jaadi 29' Varesanovic

CLASSIFICA

Atalanta 30 Inter 30 Juventus 25 Milan 23 Roma 22 Fiorentina 20 Torino 19 Genoa 19 Chievo 18 Udinese 18 Sassuolo 15 Hellas Verona 15 Napoli 15 Lazio 14 Bologna 13 Sampdoria 12

PROSSIMO TURNO (13/1/18):

Atalanta - Juventus

Inter - Bologna

Fiorentina - Sassuolo

Roma - Genoa

Sampdoria - Napoli

Torino - Lazio

Udinese - Chievo

Hellas Verona - Milan