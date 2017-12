Crotone - Con la Lazio brutta batosta, ora un altro test impossibile con il Napoli

Lukaku (23) contro Trotta (25)

La sconfitta con la Lazio è stata pesante, troppo. Dopo la buona vittoria allo Scida contro il Chievo Verona, in casa Crotone sono arrivati segnali contrastanti dalla trasferta dall'Olimpico. Se ottenere un risultato positivo era molto difficile, non si può neanche ammettere un crollo così netto. Dopo il primo gol di Lukaku, nato da un errore di Ajeti, i Pitagorici si sono completamente disuniti lasciando con il passare dei minuti totalmente le redini del gioco ai biancocelesti, che nell'ultimo quarto d'ora ne hanno approfittato per chiudere la partita e dilagare. La sconfitta in un big match è ammissibile, ma non in questo modo e mister Zenga nel post partita alla RAI ha sottolineato proprio questo: "Abbiamo mollato e questo non va bene. Un conto è perdere 2-0, un altro è perdere 4-0. E' un peccato perché non meritavamo così tante reti di scarto. Bisogna sempre restare organizzati e attenti. Occasioni? Abbiamo avuto diverse chance per riaprire la partita, ma non siamo stati concentrati per tutti e 90 i minuti di gioco. C'è ancora tanto da lavorare".

Squadra dunque che sembra aver esaurito la carica agonistica che era riuscito ad infondere Nicola nel gruppo l'anno scorso e che aveva contagiato i nuovi arrivi. Forse anche la partenza, prima stentata, ma che poi ha portato punti pesanti, ha ingannato e la vittoria sulla Fiorentina potrebbe aver fatto pensare a squadra ed ambiente di essere più forti rispetto alla realtà. Il tecnico dimissionario potrebbe aver mollato proprio per questo motivo. Zenga ora deve mantenere il gruppo unito, cercando di evitare un'altra goleada con la capolista Napoli nell'ultimo match dell'anno solare, per poi pensare a far punti.

Come riportato da fccrotone.it, gli Squali, nell'allenatamento prenatalizio, hanno sostenuto una sessione mattutina.. Seduta di scarico per chi ha giocato contro la Lazio, normale sessione di lavoro per il resto del gruppo. Corsa per Simić, terapie e palestra per Izco e Nalini, Ajeti in quanto diffidato e ammoniti contro la Lazio, salterà la gara contro il Napoli. I rossoblù torneranno ad allenarsi il giorno di Santo Stefano.

Barberis, uno dei giocatori ora più rappresentativi della squadra, ha commentato così a fccrotone.it la pesante sconfitta: "Sicuramente non ci meritavamo questo passivo. Purtroppo nei minuti finali abbiamo subito altri due gol a causa di episodi sfavorevoli. Eravamo stanchi e abbiamo pagato forse la freschezza dei nostri avversari. Il Crotone può giocarsela con tutte le squadre, anche se non era facile venire a Roma e affrontare una Lazio così in salute. Sappiamo comunque che se restiamo uniti possiamo essere competitivi".