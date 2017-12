Serie B - Ultime gare del 2017: le big vogliono vincere, occhio in zona retrocessione

Dopo i consueti cenoni pre-natalizi, è tempo di tornare in campo, per le ventidue di Lega B, pronte a regalarsi punti preziosi in vista della seconda parte di stagione. Partendo dalle zone nobili della classifica, sfida interessante per il Palermo, in casa e contro una Salernitana scossa dalla sconfitta contro il Foggia. I rosanero, più forti tecnicamente, troveranno una rosa decisamente arrabbiata: guai a sottovalutare la sfida. Match sulla carta agevole, invece, per il Frosinone, in casa proprio di quel Foggia tanto bisognoso di punti per puntare alla decisa salvezza. Più difficile la trasferta del Bari, che contro il Carpi cercherà di mantenere la terza posizione evitando ulteriori passi falsi. I falconi venderanno cara la pelle, i ragazzi di Grosso hanno però tutti i mezzi per fare bene.

A caccia del successo dopo tre pari consecutivi, poi, il Parma, in casa e contro uno Spezia recentemente in ripresa grazie ad un filotto tutt’altro che negativo. I liguri, con tre successi alle spalle, non vogliono però fermarsi, continuando ad inseguire quei playoff solo sognati ad inizio stagione. Ancora tramortito dall’incredibile esonero di Vivarini, cercherà di vincere l’Empoli, contro un Perugia lontano parente di quella squadra capace di distruggere le avversarie nella prima parte di stagione. I toscani sono più forti, gli umbri proveranno a far valere il fattore-casa. Sfida-verità per Cremonese e Cesena, che incroceranno le lame in un match incerto e delicato: i ragazzi di Tesser cercheranno la vittoria per mantenersi in alto, i bianconeri per allontanarsi dalla zona rossa. Deve necessariamente vincere, invece, il Cittadella, in casa di una Pro Vercelli ugualmente bisognosa di punti vista la difficile posizione di classifica. Chi la spunterà?

Scendendo nei meandri della classifica, occasione vitale per l’Ascoli, in casa di un Brescia arcigno ma affatto insuperabile. I ragazzi di Serse Cosmi dovranno dare una scossa alla propria stagione, cercando quel successo che metterebbe pressione alle formazioni meglio piazzate. Scivolata in basso, la Virtus Entella cercherà in tutti i modi di superare il Novara, puntando ad una vittoria vitale e carica di speranza. Tutta da vivere, inoltre, Avellino-Ternana, con gli irpini decisi a tornare al successo in casa e gli umbri vogliosi di bissare la vittoria contro la Pro Vercelli. Con un Montalto in forma smagliante, i rossoverdi proveranno il colpo gobbo, trovando un collettivo aggressivo ed agguerrito. Novanta minuti di tensione, infine, Pescara-Venezia: i lagunari sono reduci da quattro pareggi consecutivi, i ragazzi di Zeman vorranno cancellare il pari casalingo contro l’Ascoli.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

27.12. 20:30 Parma Spezia

28.12. 20:30 Avellino Ternana

28.12. 20:30 Brescia Ascoli

28.12. 20:30 Carpi Bari

28.12. 20:30 Cremonese Cesena

28.12. 20:30 Entella Novara

28.12. 20:30 Foggia Frosinone

28.12. 20:30 Palermo Salernitana

28.12. 20:30 Perugia Empoli

28.12. 20:30 Pescara Venezia

28.12. 20:30 Pro Vercelli Cittadella