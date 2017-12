Crotone - Zenga presenta la sfida contro il Napoli: "Contro di loro match stimolante, sono un fan di Sarri"

Riprendersi dalla batosta subita contro la Lazio. E' questo l'obiettivo fissato da Walter Zenga per il suo Crotone, squadra a caccia di punti per la salvezza e che, nell'ultima sfida del 2017, si ritroverà ad affrontare il lanciatissimo Napoli di Maurizio Sarri. Intervenuto durante la consueta conferenza stampa pare-gara, il tecnico ha parlato del momento generale della sua rosa e dei prossimi avversari: "Bisogna insistere sul piacere di giocare una partita di Serie A come questa in ad uno stadio pieno e di fronte ad un avversario che in squadra ha tanti campioni. Giocare contro avversari come il Napoli è stimolante, ti porta a confrontarti con i grandissimi del calcio. E allora dobbiamo scendere in campo con la gioia di giocare al calcio, con la voglia di fare una bella partita e con la determinazione di mettere in pratica le cose che stiamo preparando".

Continuando a tessere le lodi dei partenopei, Zenga ne sottolinea soprattutto i meriti offensivi: "Il Napoli gioca con tutta la squadra nella metà campo offensiva, cosa che, nel nostro piccolo, stiamo provando a fare anche noi. Loro, però, riescono benissimo anche a fare la fase difensiva. E poi hanno Insigne, che io convocherei pure un'ora prima della partita e senza allenamento per una settimana“. E ancora, con un pizzico di ironia: "Il Napoli va a pressare pure i raccattapalle, ci viene a prendere al pullman. Sarri? Io sono un suo tifoso. Ha fatto un percorso straordinario. Chiunque al suo posto avrebbe potuto mollare, e invece lui ha tenuto duro e ora si trova dove merita, in un top club di livello europeo".

Passaggio importante, poi, quello sulla sconfitta subita contro la Lazio: "Dobbiamo migliorare come personalità, come modo di stare in campo. I quattro goal presi dalla Lazio mi danno fastidio, ma non bisogna qualificare la prestazione con i gol presi. I primi due li abbiamo subiti con sette nostri calciatori nella metà campo della Lazio" conclude Zenga, chiamato al difficile compito di sostituire uno come Davide Nicola, autore di un vero e proprio miracolo calcistico nella scorsa stagione.