Hellas Verona: la rosa si prepara per la Juventus, sul mercato movimenti in attacco e in difesa

Source photo: sito ufficiale Hellas Verona

Dopo il pesante 4-0 subito dall'Udinese, l'Hellas Verona è costretto a vincere per non complicare ulteriormente la propria posizione di classifica. Facile a parole ma più difficili a fatti, soprattutto se si considera che gli Scaligeri ospiteranno la corazzata Juventus nell'ultima sfida del 2017. Nella giornata di ieri, i ragazzi di Pecchia hanno svolto esercitazioni aerobiche e partitelle di fine allenamento, con l'ex secondo di Benitez pronto a valutare le condizioni dei propri uomini: buone notizie giungono infatti dal difensore Niccolò Cherubin, che ha anche segnato durante la partitella. Buchel ha smaltito i sintomi influenzali, mentre sono rientrati definitivamente in gruppo Caceres, Valoti e Kean. Ancora differenziato, invece, per Cerci, Souprayen e Fares.

Secondo le ultime news di formazione, Pecchia dovrebbe schierare i suoi con un coperto 4-4-1-1, modulo più consono per contenere la potenza offensiva dei bianconeri. Davanti a Nicolas, la difesa a quattro potrebbe essere formata dai centrali Caracciolo ed Hertaux e dai terzini Ferrari e Caceres. Nella zona mediana del campo, invece, spazio a Romulo e Verde, probabilmente schierato largo. In mezzo, Zuculini e Buchel non dovrebbero avere problemi, anche se quest'ultimo potrebbe riposare, con Fossati pronto a subentrare. Dietro Moise Kean, in ballottaggio con Pazzini, spazio ad uno tra Bessa e Valoti.

Mentre la rosa si prepara al difficile match casalingo, in ottica mercato c'è da registrare il grande attivismo della società scaligera. Partendo dalla difesa, il nodo da sciogliere è quello inerente Martin Caceres, acquistato grazie alla sinergia con la Lazio e probabile partente verso la capitale. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Verona, in caso di addio è prevista un'offerta al Napoli per Lorenzo Tonelli, attualmente ai margini del progetto tattico di Maurizio Sarri. In attacco, invece, Pazzini è sul piede di partenza e si fa sempre più viva l'ipotesi di uno scambio tra il Pazzo e Boye', situazione che favorirebbe le due società: il Torino avrebbe infatti un esperto vice-Belotti, gli scaligeri un attaccante voglioso di mettersi in mostra.