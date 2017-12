Cremonese, Tesser traccia la strada: "Con il Cesena dobbiamo sbagliare il meno possibile"

Fonte: uscremonese.it

Lo Zini domani sera - calcio d'inizio alle ore 20:30 - ospiterà la gara tra i padroni di casa della Cremonese ed il Cesena. I grigiorossi, reduci dal pareggio di Venezia, saranno mossi dal desiderio di ritornare alla vittoria, tre punti che fungerebbero da carburante per le speranze playoff dei lombardi. In conferenza stampa, l'allenatore Attilio Tesser ha presentato la gara di domani contro i bianconeri: "Ci aspetta una gara insidiosa, da affrontare con l'atteggiamento giusto altrimenti si rischiano figuracce. Il Cesena è un avversario tosto, è in forma e lo si è visto anche contro il Palermo. E' ottimamente allenato da mister Castori".

Tesser ha sottolineato l'importanza di limitare le ripartenze avversarie, arma micidiale del Cesena: "Come sempre cercheremo di impostare il nostro gioco, questo fa parte del nostro credo calcistico. Noi dobbiamo limitare gli errori a centrocampo in fase di circolazione di palla, evitando di beccare contropiede. Su questo fondamentale abbiamo peccato nel corso delle ultime due-tre gare ed è importante non ripetere gli stessi errori. Stiamo bene, l'impressione è che riusciamo a disputare una buona gara. Finire il 2017 con una vittoria, davanti al nostro pubblico, sarebbe molto bello".

L'allenatore grigiorosso non guarda la classifica, rimandando ciò a primavera. Non gli sfiora lontanamente l'idea degli spareggi promozione: "Il campionato di Serie B è interminabile, è inutile perdere tempo ora a guardarla. Ne riparleremo tra qualche mese. Noi siamo una neopromossa, ci siamo prefissati determinati obiettivi, ovvero quello di raggiungere la salvezza quanto prima, in tranquillità. Non abbiamo altro da rincorrere Altre squadre sono state costruite per vincere questo torneo ed al momento sono tutte davante a noi, come meritano".

Questi i calciatori convocati dal tecnico Attilio Tesser per affrontare la gara della 21a giornata del campionato Serie B ConTe.it Cremonese-Cesena, in programma giovedì 28 dicembre:

Almici (29), Paulinho (10), Brighenti (9), Canini (21), Castrovilli (6), Cavion (8), Cinelli (35), Croce (5), D’Avino (16), Garcia Tena (40), Gomez (32), Macek (31), Marconi (15), Perrulli (20), Pesce (18), Piccolo (7), Procopio (2), Ravaglia (1), Renzetti (33), Salviato (4), Scappini (19), Ujkani (27).