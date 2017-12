Coppa Italia: Cutrone porta il Milan in semifinale ai supplementari! Notte fonda per l'Inter

Se lo aggiudica il Milan il derby di coppa, grazie alla rete di Cutrone nel primo tempo supplementare, raggiunto dopo 90 minuti di reti bianche. I rossoneri vincono e almeno moralmente affronteranno la prossima di campionato in maniera diversa. L'Inter incassa la terza sconfitta di seguito in gare ufficiali, rafforzando un altro record negativo: cinque partite, un solo gol, quello di Icardi contro l'Udinese. I rossoneri affronteranno la Lazio in semifinale. I biancocelsti sono usciti vincitori ieri nella gara contro la Fiorentina, che sarà la prossima avversaria proprio dei rossoneri in campionato.

Suso e Nagatomo | acmilan.com

PRIMO TEMPO

Primo tempo equilibrato, ma non bellissimo in questo derby di Coppa Italia, accompagnato per tutti i quarantacinque più uno dal freddo e dalla pioggia. Gattuso deve fare a meno sia di Gigio Donnarumma, che di Storari, infortunatosi nel riscaldamento. Dunque a sorpresa dal primo minuto Antonio Donnarumma in campo. Si rivedono da titolari sia Biglia che Joao Mario. Le azioni più pericolose sono di matrice rossonera, prima con Bonaventura trovato alla perfezione da un cross di Kessiè, sul quale il numero 5 rossonero stacca più in alto di tutti, trovando però un gran intervento di reni da parte di Samir Handanovic. Poi viene annullato un gol all'Inter: cross di Cancelo da angolo, sugli sviluppi Perisic la rimette dentro con il sinistro e Donnarumma nel tentativo di respingere via la butta nella sua porta. Il var però fa il suo lavoro e annulla per evidente fuorigioco di Ranocchia in posizione influente nell'azione. Dopodichè arriva la seconda occasione da rete con Suso, anch'egli servito da Kessiè: l'ivoriano è bravissimo in area a proteggere la palla e poi a scaricare indietro per Suso che prova il destro, Handanovic anche stavolta si fa trovare pronto e a mano a aperta respinge. Nell'occasione grave disattenzione di Joao Mario che osserve Suso entrare in area come se non fosse un avversario. Si vede anche Icardi, poco cercato dai compagni quest'oggi e ingabbiato fra i due centrali del Milan, Bonucci e Romagnoli: palla morbida di Joao Mario, Icardi di spalle prolunga di testa, con la sfera che termina di poco a lato nonostante l'argentino non vedesse la porta. Il finale vede i ritmi dell'Inter salire con i nerazzurri che finisco in attacco i primi 45 minuti.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre con una gran gioca di Bonaventura, che servito in area riesce a proteggere e girarsi per tirare, andando vicino al gol. Poi occasione clamorosa sbagliata da Joao Mario: Vecino ruba palla a Locatelli a centrocampo e disegna un lob perfetto di Icardi, che di testa la dà subito a Joao Mario, il quale a tu per tu con Donnarumma gliela tira addosso, con l'intera porta a disposizione. Al 65' è ancora Bonaventura a sfiorare il gol: respinta errata di Handanovic su un cross dalal destra, il 5 del Milan arriva in tuffo di testa, ma non trova la porta. Traversa di Suso al minuto 79, mancino a gira dello spagnolo deviato da un difensore dell'Inter e poi palla sulla traversa. Un minuto più tardi occasione ghiottissima di Perisic lanciato alla grande da Brozovic, il croato però calcia malissimo col mancino e la palla va altissima. Si rende ancora pericoloso all'ottantaseiesimo Perisic, tirando in diagonale con il mancino, stavolta Donnarumma deve rifugiarsi in calcio d'angolo.

Non bastano i novanta regolamentari alle due squadre per poter segnare, si va dunque ai supplementari sullo 0-0. I due tempi hanno evidenziato le difficoltà di entrambe le squadre nel segnare e in generale nel costruire occasioni da gol.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Nella mezzora dei supplementari c'è poco e niente da raccontare, ma c'è l'evento più importante della partita, ovvero la rete di Cutrone al minuto 104: sinistro a tagliare l'area di Suso, Cutrone si libera alle spalle di Skriniar e di prima batte Handanovic che non riesce ad avere i riflessi giusti per provare a deviare la sfera. Il giovane attaccante del Milan esplode di gioia per il suo primo gol nel derby e si fa ammonire visto che esulta togliendosi la maglia. Nei restanti minuti fra il primo e il secondo tempo supplementare, l'Inter ci prova alzando il proprio baricentro, ma non riesce mai a rendersi pericolosa, neanche con il fresco Eder, che fatica a trovare una posizione in campo.

Il Milan scaccia i fantasmi del campionato grazie alla vittoria in Coppa Italia e accede alle semifinali contro la Lazio, sfidante dell'Inter nella prossima giornata di Serie A. Nerazzurri decisamente in crisi e in calo fisico e mentale, contro la Lazio servirà l'Inter di inizio stagione per poter fare punti contro la squadra di Simone Inzaghi. Il Milan invece va alla sfida con la Fiorentina con il morale a mille e con la certezza di avere un attaccante vero in rosa.