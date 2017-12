Serie B: Cremonese-Cesena anima l'ultima giornata dell'anno solare

Sfida a metà tra paradiso ed inferno. Potrebbe essere così definita Cremonese-Cesena, match interessante e che vedrà affrontarsi due formazioni al centro di diverse situazioni sportive: i ragazzi di Tesser, sesti, stanno vivendo un momento personale stellare ed interessante, i romagnoli di Castori sono solo da poco usciti dalle posizioni di bassa classifica e non vogliono assolutamente tornare nel pantano. Tutte premesse utili ad aumentare il peso specifico della sfida, che potrebbe però rivelarsi meno scintillante del previsto, vista l’ormai nota tendenza difensiva delle rose di Castori. La non perfetta retroguardia di casa, però, dovrà stare attenta agli attaccanti romagnoli, sempre pronti a colpire in contropiede con pungente velocità.

Le ultime di formazione vedono una Cremonese scendere in campo con un possibile ma prevedibile 4-3-3, in cui dovrebbero essere Castrovilli e Scappini gli atleti a sostegno di Paulinho. Davanti al portiere Ujkani, difesa a quattro formata da Almici, Claiton, Canini e Renzetti. Nella zona mediana del campo, Croce ed Avion a sostegno del centrale Arini. Non dovrebbero esserci troppe sorprese, invece, nell’undici del Cesena, con Castori che potrebbe però riproporre il tandem offensivo composto da Cacia e Jallow. Fulignati in porta, protetto dai centrali Esposito e Scognamiglio. Ai lati dei difensori, i terzini Donkor e Perticone. A centrocampo, infine, Kone e Laribi, con Fazzi e Kupisz lanciati dal primo minuto in qualità di esterni di fascia.

Sfida non inedita, Cremonese-Cesena ha una storia a fortissime tinte bianconere: sono ben quattro, infatti, le vittorie romagnole nelle ultime cinque gare, con un solo pari nel lontano 1999. Troppo lontano, per trovare scampoli di verosimiglianza nella sfida di questa sera, come detto anche prima ricca di aspettativa ed interessantissima sotto il profilo tattico: se le due formazioni dovessero confermare le direttrici viste nella loro prima parte di stagione, infatti, ci si potrebbe aspettare tanto equilibrio in un match forse povero di goal ma comunque ricchissimo per gli amanti e gli esperti di questo sport. Occhio comunque alle sorprese, con Cremonese e Cesena pronte ad esplodere i propri petardi per i consueti botti di fine anno.