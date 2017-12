Crotone, Zenga a caccia dell'impresa

Giornata di vigilia in casa Crotone. La formazione di Walter Zenga prepara la sfida di domani sera all'Ezio Scida, dove arriverà il Napoli di Maurizio Sarri che va a caccia di tre punti fondamentali per conquistare il titolo d'inverno al termine del girone d'andata. Di contro, però, la squadra calabrese cerca un risultato di prestigio per dar seguito soprattutto alla vittoria interna ottenuta contro il ChievoVerona. La formazione pitagorica punta tutto sul calore del catino di casa, fortino nel quale gli squali hanno ottenuto undici dei quindici punti fin qui collezionati in campionato.

Ultimo allenamento in vista della gara di domani sera quest'oggi, prima della classica rifinitura di domani mattina. Walter Zenga dovrà rinunciare ad Ajeti, centrale difensivo, espulso nel finale della gara dell'Olimpico contro la Lazio. Qualche problema per la sua sostituzione, in quanto Cabrera non offre moltissime garanzie accanto a Ceccherini; sarà Sampirisi verosimilmente a spostarsi centralmente lasciando il posto sulla destra a Faraoni, con Martella che agirà sulla corsia di sinistra nel solito 4-3-3 che sta impostando l'ex portiere dell'Inter.

Nessuna defezione invece a centrocampo ed in attacco, dove l'unico dubbio risiede nella scelta tra Trotta e Tonev. Nel caso dovesse essere quest'ultimo a partire titolare, Zenga opterebbe in fase difensiva per un più coperto 4-5-1, con Stoian ed il bulgaro ai lati di Budimir di punta. In caso contrario, con l'ex primavera del Napoli affiancato al centravanti ex Samp, si virerà verosimilmente verso un 4-4-2 più compatto. Barberis verrà affiancato in mediana da Rohden e Mandragora, pronti a schermare il terzetto di centrocampo del Napoli e ripartire in contropiede dando manforte al tridente d'attacco.

Proprio della sfida al Napoli ha parlato ieri, in conferenza stampa, Ante Budimir, centravanti dei padroni di casa: "Per noi dovrà essere una partita come le altre, perché dobbiamo mettercela tutta come contro tutte le altre squadre. Il Napoli è fortissimo, la classifica dice tutto, ma la partita inizierà sullo 0-0 quindi abbiamo già un punto. Dobbiamo fare il massimo per prendere ciò che è possibile. La difesa è fisica e organizzata, non basta solo un giocatore che attacca la difesa avversaria e contro il Napoli sarà ancora meno sufficiente. Dovremo trovare, quando attacchiamo, più giocatori possibili da mandare in porta per fare male". Ed ancora, sull'arrivo di Zenga: "Abbiamo cambiato qualcosa, quello che mi piace è che mi parla tanto e che mi chiede di vivere dentro all'area di rigore. Mi chiede di concentrarmi e di essere sempre pronto in quella zona. L'attaccante deve fare gol e deve aiutare la squadra tenendo su la palla quando bisogna respirare. Devo essere concentrato molto verso la porta avversaria".

Probabile formazione Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Sampirisi, Ceccherini, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta (Tonev), Budimir, Stoian. All. Carbone (Zenga squalificato)