Ranking Uefa, il Real guarda tutti dall'alto; Juventus quinta

E' il Real Madrid la miglior squadra del 2017. Dopo cinque trofei conquistati, anche il ranking Uefa dà la propria benedizione ai blancos, ufficialmente la miglior squadra europea e del mondo dell'anno solare. Cristiano Ronaldo e compagni guidano l'ultimo aggiornamento del ranking per club della federazione europea con 148.000 punti, staccando di 22.000 punti la prima squadra inseguitrice, nonché eterna rivale: il Barcellona. Il club catalano, nonostante una stagione non esattamente positiva riesce a concludere l'anno sul secondo gradino del podio precedendo i dominatori di Germania, ma deludenti in Europa: il Bayern Monaco.

Ai piedi del podio c'è un'altra spagnola, l'Atletico Madrid, che non trova la medaglia di bronzo per 3.000 punti, ma completando comunque un trittico che fa capire lo strapotere iberico nel calcio europeo di questo decennio, oltre che proiettare la Liga al primo posto nel ranking dei campionati. Quinta, come detto, la Juventus con 120.000 punti che precede di molto il Paris Saint Germain, il Siviglia ed il dominatore della Premier League di quest'anno, nonché favorita alla Champions League, il Manchester City, prima inglese ad apparire nel ranking stilato dall'Uefa. Chiudono la top ten Borussia Dortmund e Benfica, mentre le altre italiane sono oltre la quindicesima posizione: sedicesimo il Napoli, venticinquesima la Roma, ancora più indietro Milan ed Inter, rispettivamente cinquantanovesimo e ottantaduesimo. Prima di loro Lazio, quarantatreesima, e Fiorentina, ventisettesima.

Per quanto riguarda la classifica dei campionati, la Liga si prende il primo posto davanti a Premier League e Serie A, giù dal podio la Bundesliga. Nelle nazionali crolla, ovviamente, il ranking dell'Italia, ottava, mentre si conferma al comando la Germania, con Portogallo e Belgio ad inseguire da distanza ravvicinata.