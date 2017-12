Serie B: il Palermo cala il tris e mantiene la vetta, Salernitana battuta 3-0

Prova di forza del Palermo, che senza troppi problemi liquida la Salernitana e mantiene la vetta della classifica. Avanti grazie a Chochev alla mezz'ora, i rosanero approfittano del doppio giallo a Vitale per controllare, segnando nella ripresa con una rete di Monachello. Chiude definitivamente i conti, Jajalo. Palermo che sale a quota 39, ferma a 26 la Salernitana.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-1-1, modulo in cui è Trajkovski la seconda punta a sostegno di Ilija Nestorovski. Davanti a Posavec, difesa a tre composta da Bellusci, Struna e Cionek, con i fluidificanti Rispoli ed Aleesami in fase di ripiegamento difensivo. Nella zona mediana del campo, il regista Jajalo, sostenuto dalle mezz'ali Chochev e Coronado. Disposizione tattica speculare, poi, per gli ospiti, che si affidano a Rossi e Bocalon in attacco. Adamonis in porta, protetto dal terzetto Mantovani-Bernardini-Vitale. A centrocampo, Signorelli, con Minala e Ricci ai lati. Completano l'undici scelto da Colantuono, i fluidificanti Pucino e Zito.

Sfida inizialmente molto sfortunata, per la Salernitana, che già al quarto d'ora perde Rossi per infortunio, sostituito da Rodriguez. Due minuti prima, invece, si mette in evidenza il Palermo con Nestrovski, il cui tiro sul secondo palo viene respinto senza troppi problemi da Adamonis. Con il passare dei minuti, nonostante le poche occasioni create, i rosanero alzano i giri del proprio motore, complicando la vita dei ragazzi di Colantuono. Alla mezz'ora di gioco tale atteggiamento porta i padroni di casa a passare in vantaggio, quando è Chochev a ricevere un passaggio precisissimo e a vincere un contrasto con Mantovani, toccando in porta la sfera e battendo Adamonis. Dopo lo squillo del centrocampista di casa, la prima frazione scivola sui binari della relativa tranquillità, scuotendosi solo nel finale: al 46' ci prova Nestorovski con un destro al volo finito alto, pochi secondi dopo è di Vitale la conclusione che quasi beffa Posavec a causa di una deviazione di Struna.

Secondo tempo che riprende quanto visto nella precedente frazione, con i ragazzi di Colantuono obbligati a giocare in dieci dal 52' a causa di un brutto fallo di Vitale, che si becca il secondo giallo e di fatto innesca una parentesi abbastanza confusa di gara. Superata questa, all'ora di gioco si mette in evidenza Rodriguez, che da calcio di punizione manda fuori un buon cross di Zito. Minuto numero sessantacinque ed è Coronado a battere il primo colpo della sua personale gara, proponendo un tiro a giro che fa la barba al palo della porta protetta da Adamonis. Passano dieci minuti ad al 75' ci prova Trajkovski, che dal limite non trova la gioa personale. Attendendo con la pazienza tipica delle big, i padroni di casa bissano nella fase finale di tempo, chiudendo la gara e conquistando tre punti vitali.

Autore del prezioso 2-0, Gaetano Monachello, che ringrazia Tedino per la fiducia e calcia in porta trovando la prima rete in questa sua serie B. Ancora in evidenza Trajkovski, cervello della rosa e calciatore particolarmente in forma, vera e propria spina nel fianco per la malcapitata Salernitana. Succede poco altro fino al novantesimo, con la sfiduciata rosa campana inoffensiva e poco pericolosa ed il Palermo che, nonostante la poca pressione, riesce addirittura a calare il tris. AL novantreesimo, infatti, è Jajalo a colpire di mancino, battendo Adamonis ed abbattendo le ultime resistenze campane. Grande vittoria, dunque, del Palermo, che mantiene la vetta della classifica. Migliore in campo per i padroni di casa, Trajkovski. Per gli ospiti in evidenza Zito.