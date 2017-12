Serie B: le big chiudono bene il 2017, sussulto d'orgoglio per l'Ascoli!

Ultimo turno del 2017 di Lega B interessante e ricco di goal. Partendo dalla capolista, vittoria davvero importante per il Palermo, che in casa schianta senza troppi problemi una Salernitana troppo friabile dietro e poco pungente in avanti. In rete grazie a Chochev, i rosanero dilagano nella ripresa, marcando ancora il tabellino con Monachello e Jajalo. Vince anche il Frosinone, che contro un arcigno Foggia soffre ma conquista i tre punti grazie ai pesantissimi goal dei fratelli Ciofani, bravi a rimontare l'iniziale vantaggio foggiano di Beretta. Importante successo lontano dal proprio stadio, poi, per l'Empoli, che fa la voce grossa e dilaga in casa del Perugia: avanti grazie a Donnarumma, i toscani subiscono il pari da Di Carmine, indirizzando la sfida con Caputo ed ancora Donnarumma. Nella ripresa, la rete dell'ex Entella vanifica il momentaneo 2-3 di Di Carmine.

Scialbo 0-0 tra Carpi e Bari, che come prevedibilmente si dividono la posta in palio annullandosi a vicenda. Grosso mantiene il quarto posto, i falconi continuano a restare in orbita playoff. Preziosissimo successo di misura, invece, per la Cremonese, che grazie all'unica rete di Paulinho conquistano tre punti vitali e rovinano il periodo natalizio ai romagnoli, che nel 2018 dovranno faticare più del previsto per ottenere una salvezza difficile ma non impossibile. Vince lontano da casa, il Cittadella, che rovina la Pro Vercelli grazie alle marcature vincenti di Chiaretti e Iori. La reazione piemontese arriva tardi, con Polidori in goal solo all'85'.

Nelle posizioni di bassa classifica, clamoroso successo dell'Ascoli, che grazie alla marcatura vincente di Buzzegoli al 24' respira e conquista tre punti pesantissimi. La cura-Cosmi si vede, con i picchi che animano la zona rossa. Bene anche la Virtus Entella Chiavari, che in Liguria, supera il Novara e si allontana dalla zona pericolosa: apre i giochi Dickmann, De Luca e La Mantia regalano un sorriso ai padroni di casa. Respira anche l'Avellino, lucido nel superare la Ternana al Partenio grazie a Asencio e Bidaoui. Inutile la rete umbra di Tremolada. Decide un goal di Valzania, infine, la sfida tra Pescara e Venezia: i ragazzi di Zeman respirano.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

20:30 Finale Avellino 2 - 1 Ternana

20:30 Finale Brescia 0 - 1 Ascoli

20:30 Finale Carpi 0 - 0 Bari

20:30 Finale Cremonese 1 - 0 Cesena

20:30 Finale Entella 2 - 1 Novara

20:30 Finale Foggia 1 - 2 Frosinone

20:30 Finale Palermo 3 - 0 Salernitana

20:30 Finale Perugia 2 - 4 Empoli

20:30 Finale Pescara 1 - 0 Venezia

20:30 Finale Pro Vercelli 1 - 2 Cittadella