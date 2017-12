SPAL: le ultime in vista della Sampdoria

I tre risultati utili consecutivi hanno dato morale alla SPAL, decisa a raggiungere la storica salvezza in Serie A ma conscia delle difficoltà che si profileranno nella seconda parte di stagione. Contro la Sampdoria, a Genova, i ragazzi di Semplici dovranno ripetere quanto di buono visto nelle scorse esibizioni, cercando di conquistare punti in casa di una rosa nettamente in calo ma tutt'altro che agevole. Puntando sulla foga e sull'abnegazione tattica, gli Estensi dovranno cercare di avvolgere il centrocampo doriano, limitando l'azione delle mezz'ali e "tagliando le risorse" al tandem offensivo blucerchiato, reparto che continua a godere di ottima salute.

Per affrontare al meglio gli uomini di Giampaolo, Semplici dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2, modulo in cui potrebbero essere Floccari e Antenucci i riferimenti offensivi. Davanti a Gomis, difesa a tre composta da Salamon, Vicari e Felipe, anche se l'ex Udinese potrebbe cedere il posto a Cremonesi. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Viviani, affiancato dalle mezz'ali Schiattarella e Grassi. Poche sorprese anche sulle fasce, dove Lazzari e Mattiello dovranno svolgere il mai banale doppio ruolo, offensivo e difensivo.

Al di là dell'andamento della sfida, quella ligure dovrà essere una trasferta importante, per la SPAL, ormai costretta ad alzare il proprio tasso tecnico e di risultati per puntare decisamente alla salvezza. I ragazzi di Semplici non dovranno più cedere di un millimetro, sfruttando le loro capacità per costruire qualcosa di importante e per non restare tremendamente impelagati nelle zone basse fino alle ultime battute stagionali, quando tutto poi potrebbe rivelarsi complicato.