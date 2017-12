Sassuolo, Iachini: "Contro la Roma cerchiamo continuità di risultati"

twitter.com

L'arrivo di Iachini sulla panchina del Sassuolo sembra aver cambiato in meglio la stagione dei neroverdi che sono tornati a mettere insieme punti e risultati importanti. L'ultima gara del 2017 è contro la Roma dell'ex Eusebio Di Francesco e dopo aver fermato un'altra grande del nostro campionato come l'Inter, in casa Sassuolo la voglia è quella di non fermarsi. Forse non a casa è proprio questa la richiesta di Iachini alla squadra in conferenza stampa: continuità.

Naturalmente il tecnico è consapevole delle difficoltà della sfida contro i giallorossi, in lotta per obiettivi molto importanti: "Diamo continuità al percorso di lavoro che stiamo portando avanti, consapevoli del fatto che ancora non abbiamo fatto niente, c’è ancora tanto da lavorare, quattro settimane non sono equiparabili ad anni di conoscenza e cura del dettaglio. Andiamo avanti per andarci a costruire dei risultati. Conosco le mie squadre, so che vanno in campo per fare quello che si è studiato in settimana con intensità e cuore, con attenzione, concentrazione. Affrontiamo una squadra forte, che sta facendo un gran campionato, Eusebio è molto bravo e ha già dato la sua impronta di gioco, noi dovremo fare la partita perfetta perché contro avversari così basta la giocata di un singolo per mettere la partita sul binario sbagliato.

Hanno la miglior difesa del campionato, hanno segnato tanto, stanno facendo bene in campionato e Champions, la Roma si presenta da sola. Noi dobbiamo fare una partita importante individualmente e collettivamente. Con l’Inter alcune cose non mi sono piaciute, anche se va detto che in settimana c’era stata la partita di Coppa Italia, ma non bisogna mai abbassarsi troppo e bisogna essere più bravi nell’ultimo passaggio".

Con la scusa dell'addio di Paolo Cannavaro, pronto a volare in Cina, si parla anche del mercato di gennaio: " Io avevo le idee chiare prima di queste vittorie e ce le ho adesso, so quello di cui ci può essere bisogno, non andrà via nessuno, a parte Paolo Cannavaro e quindi al suo posto qualcuno dovrà arrivare. Poi vedremo nel corso del mercato se ci sarà modo di inserire qualcosa. Se sbagli in agosto puoi rimediare a gennaio, se sbagli a gennaio rimani con una rosa corta, gennaio è l’ultimo salvagente per affrontare il girone di ritorno con più serenità. Ma sono convinto che con questo gruppo possiamo prenderci delle soddisfazioni".