Verona, Pecchia è pronto per la Juventus: "Dovremo dare il cento per cento"

L'Hellas Verona torna al Bentegodi dopo gli schiaffi di Udine e lo fa per affrontare un'altra big storica del calcio italiano dopo aver battuto il Milan. La Juventus è pronta all'incontro e Pecchia sta preparando i suoi per ottenere il meglio dal match contro i campioni d'Italia. Prima, però, ci sono da smaltire le scorie della partita della Dacia Arena: "Noi abbiamo preso diversi pungi. Il momento è quello che fa più male perchè venivamo da prestazioni di valore. Questo ci deve servire e dobbiamo crescere perché questa prestazione bisogna lasciarsela alle spalle e guardare avanti".

Strappare qualche punto alla Juventus sembra un'impresa nell'ultimo mese e a riuscirci è stata solo l'Inter con uno 0-0 a Torino. L'Hellas viene da una serie di buone prestazioni interrotta poi da quella di Udine, Pecchia vuole rivedere il Verona visto contro l'Inter e contro il Napoli: "Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra. Ognuno di loro deve dare il meglio ed esprimersi al massimo. Dobbiamo fare la partita con coraggio, quello che si ha davanti è chiaro a tutti. Dobbiamo giocare con il cuore senza fare calcoli perché l'abbiamo visto anche con l'Inter e il Napoli, dobbiamo fare la nostra partita". L'allenatore degli scaligeri non vuole sentire di partita perfetta, vuole solo che tutti i suoi giocatori si esprimano al cento per cento: "Non credo nelle partite perfette. Dobbiamo fare una prestazione al massimo delle nostre potenzialità, su questo non c'è dubbio. Dovremo essere al pieno delle energie fisiche e mentali".

Parlando della Juventus, Pecchia, che è un ex, rivela di non voler togliere nessun giocatore ai bianconeri, bensì qualcos'altro: "Non è questione di individualità, ma di squadra e mentalità vincente, gli toglierei quella. La Juve è una squadra che sa fare tutto. Sa essere sporca, veloce, palleggiare, colpire di contropiede, ha tutto quello che si deve avere".

Per quanto riguarda gli infortunati, sono quasi tutti recuperati: "Tutti a disposizione tranne Fares. Valoti ha ripreso a stare con il gruppo, non è in condizione ma è in squadra. Caceres ha smaltito il problema alla schiena. La formazione è facile da intuire. Ho qualche situazione da definire, dietro non ci sono molte scelte". Infine qualche battuta sul Bentegodi, che sarà nuovamente tutto esaurito come contro il Milan: "Noi dobbiamo provare a fare una partita che possa emozionare i nostri tifosi, ma tutto dipende dal nostro atteggiamento".