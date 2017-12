Serie A - Coda regala il primo successo al Benevento: battuto 1-0 il Chievo

Nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A il Benevento vince la sua prima partita nella massima serie battendo 1-0 il Chievo. A decidere il match un gol di Massimo Coda che regala ai sanniti un successo meritato per quanto visto sul campo. Con questa vittoria il Benevento resta ultimo in classifica, ma sale a quota 4 punti mentre i clivensi incassano la terza sconfitta consecutiva e in classifica restano a quota 21.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Benevento con Brignola e Parigini a supporto di Coda mentre il Chievo risponde col 4-3-1-2 con Birsa alle spalle del tandem offensivo formato da Inglese e Pellissier.

Buona partenza del Benevento che dopo tre minuti si fa vedere con Lombardi che entra in area e calcia col destro ma Sorrentino alza in angolo. Su capovolgimento di fronte risposta degli ospiti con Hetemaj che, su cross di Depaoli, conclude a rete trovando la risposta di Belec. La partita la fa la squadra di De Zerbi che al 15' torna in avanti con un conclusione di Coda che termina alta. Poco dopo è il turno di Lucioni che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma non inquadra lo specchio. Al 34' padroni di casa ad un passo dal gol con Brignola che, servito alla grande da Parigini, si presenta davanti a Sorrentino ma gli calcia addosso. Poco più tardi si mette in proprio Parigini che si fa spazio e calcia dal limite ma Sorrentino devia in angolo con un gran guizzo. Nel finale di tempo cambio forzato per i sanniti con D'Alessandro al posto dell'infortunato Parigini.

La ripresa si apre con una chance per il Chievo con Inglese che mette a sedere Djimsiti ma, da ottima posizione, calcia debolmente e Belec blocca. La reazione del Benevento arriva al 54' con D'Alessandro che ci prova da fuori ma Sorrentino blocca senza problemi. I ritmi si mantengono bassi ma al 64' i sanniti vanno ad un passo dal gol con un colpo di testa di Lucioni, sugli sviluppi di un corner, ma Sorrentino vola e salva i suoi. Passano pochi secondi e il Benevento va in vantaggio con Coda che, sugli sviluppi di un cross di D'Alessandro, tocca verso la porta battendo Sorrentino, 1-0. Il Chievo accusa il colpo e al 68' i padroni di casa sfiorano il gol con un destro da fuori di Coda, palla alta di nulla. Maran inserisce Pucciarelli e Garritano ma i padroni di casa resistono fino alla fine, sfiorano il tris con Viola e portano a casa la prima vittoria della loro storia in Serie A.