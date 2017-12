Sassuolo: le parole di Iachini e Missiroli dopo il pari contro la Roma

Beppe Iachini può ampiamente sorridere. Oltre all'ottima prova messa in campo, infatti, il suo Sassuolo si prende anche un punto all'Olimpico, riprendendo con Missiroli una sfida inizialmente sbloccata dal grande ex Pellegrini. Intervistato ai microfoni di Premium Sport, il tecnico neroverde ha parlato principalmente del suo impatto a Sassuolo: "Non abbiamo fatto nulla di particolare. Abbiamo scelto un modulo portandolo avanti, ho trovato grande disponibilità. Dobbiamo migliorare nel possesso, ci abbiamo messo grande spirito, altrimenti non fai risultato".

In seguito, un passaggio sulla gara di Roma: "La squadra ha fatto una grande prestazione, c'è qualcosa da migliorare, ci lavoreremo. Non parlo del passato, c'è la disponibilità a mettersi sotto e dare un'organizzazione di gioco. Abbiamo lavorato molto sui movimenti offensivi e difensivi". E, sui margini di crescita del suo Sassuolo: "Possiamo crescere ancora, qualsiasi modulo non può prescindere da un atteggiamento propositivo. Cannavaro? Ho avuto il piacere di conoscerlo precedentemente, è un grande ragazzo, e un ottimo giocatore. Mi spiace che abbia preso questa decisione, ma sono contento che la sua ultima partita sia coincisa con una bella prestazione della squadra. Sono sicuro che quest'ambiente, così come gli altri in cui ha giocato, lo porterà nel cuore".

Al suo allenatore, ha fatto eco Missiroli, eroe di giornata che a Sky Sport ha commentato così il pari: "Con il mister abbiamo preparato molto bene la gara e non abbiamo concesso tantissimo ad una squadra forte come la Roma. Alla fine è arrivato il pareggio. Gol? Iachini ci dice sempre di inserirci in area di rigore e questa volta è andata bene". In ultimo, il centrocampista ha detto la sua sull'addio di Paolo Cannavaro: "Paolo lascia un grande vuoto, per noi è stato un esempio. Ci ha sempre dato tanti consigli, mancherà".