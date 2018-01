Benevento, è il giorno di Sandro

Fonte: Twitter Tottenham Hotspur

In casa Benevento il 2017 si è concluso con un sorriso in quanto la squadra di Roberto De Zerbi è riuscita finalmente a conquistare la prima - storica - vittoria in Serie A. Il Chievo, la vittima al 'Vigorito' in un pomeriggio che resterà impresso nella memoria degli sportivi locali e non solo. Il successo, seppur vada a cambiare poco la classifica delle 'Streghe', ha lasciato strascichi positivi, nel morale del gruppo e dell'intero popolo beneventano che si è stretto ulteriormente intorno alla squadra. La salvezza resta un miraggio, ma fin quando a condannare non è la matematica, tutti ai piedi del Sannio ci sperano.

Ci spera, anzi ci crede fermamente il presidente Vigorito che è deciso a rinforzare la squadra nella sessione invernale di calciomercato. Già acquistati Guilherme e Billong, oggi è il giorno di Sandro, terzo acquisto 'invernale'. Il centrocampista reduce da un'esperienza in Turchia con la maglia dell'Antalayaspor si è sottoposto questo pomeriggio alle visite mediche di routine. Il giocatore vanta esperienze con Totthenam, QPR e West Bromwich nella Premier, oltre a 17 presenze e un gol nel Brasile. Se il parere dei medici (il giocatore ha avuto una carriera costellata da infortuni), sarà positivo e daranno l'ok per il tesseramento, per il Benevento si tratterebbe di un vero e proprio colpo da novanta.

Intanto, da Roma, fuori Villa Stuart, il centrocampista brasiliano ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport alcune dichiarazioni, le prime parole 'italiane' di Sandro: "Eccomi tifosi, sto arrivando. Voglio aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Forza Benevento". Parole a musica per la tifoseria giallorossa che con l'arrivo dell'esperto centrocampista verdeoro sperano sempre più in una clamorosa rimonta in classifica - come quella in stile Crotone dello scorso anno - per poter festeggiare a maggio una salvezza che avrebbe dell'incredibile.

Nomi caldi in queste ore anche quelli di Pisacane e Farias, corteggiati intensamente dal Benevento. In pronta risposta, il Cagliari accetterebbe soltanto se sul piatto verrà messo il laterale destro Letizia. Si lavora, la trattativa è avviata ma non ancora in via di definizione.