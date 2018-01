Lega B: si muovono le big, Perugia al centro di numerose trattative

Source photo: profilo Twitter Lega B

Si anima il calciomercato invernale e con esso si destano le ventidue di Lega B, subito pronte a sondare il terreno per ufficializzare colpi utili alle rispettive cause ma senza spendere troppo. Tra le big, particolarmente attivo il Palermo, deciso ad acquistare un profilo offensivo utile sia come vice-Nestorovski che come attaccante titolare in caso di (improbabile) trasferimento del macedone. Primo nome sulla lista dei siciliani, Samuel Di Carmine, valutato 1.5 milioni dal Perugia. Attaccante esperto per la categoria, l'umbro sarebbe un profilo adatto, anche se la valutazione spaventa la società rosanero.

Si muove e non poco anche il Frosinone, che sembra aver messo gli occhi sull'esterno del Perugia Mattia Mustacchio. Abile sia a destra che a sinistra, l'ex Ascoli e Pro Vercelli consentirebbe a Moreno Longo di aggiungere un'altra freccia al proprio arsenale tattico, valutando anche l'attacco a tre in caso di necessità. In mediana, si valuta la pista che porterebbe al ritorno di Raman Chibsah, che con i ciociari ha disputato un'ottima stagione nell'annata 2015-16, prima di approdare a Benevento. Continuando a sondare profili per il centrocampo, piace e non poco Nicola Rigoni, che al Chievo Verona non sta trovando spazio.

Al centro di frenetici movimenti di mercato anche il Perugia, squadra a caccia di profili idonei per rimpolpare la mediana. Il primo nome che piace agli umbri è quello di Gennaro Acampora, da mesi ormai ai margini del progetto Spezia. Esperto di Lega B, il classe '94 è un centrale naturale, anche se non disdegna il ruolo di mediano. Più agevole la pista che porterebbe ad Antonio Vacca del Foggia, meno rodato per il campionato cadetto ma operazione più sostenibile dal punto di vista economico.