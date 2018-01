Tim Cup - Le formazioni ufficiali di Juventus-Torino

Google Plus

L'inaspettata sconfitta del Napoli ha sicuramente scompaginato le carte in tavola di questa TIM Cup, aumentando notevolmente le speranze delle formazioni ancora in corsa.Tra queste, sicuramente si possono annoverare Juventus e Torino, che a momenti scenderanno in campo giocandosi un posto nelle semifinali.

Partendo dai bianconeri, 4-3-3 rimaneggiato per Massimiliano Allegri, che sceglie Mario Mandzukic come prima punta e i mancini Dybala e Douglas Costa a sostegno. Davanti a Szczesny, difesa formata da Sturaro terzino destro, Rugani, Chiellini e Asamoah. Poche sorprese, invece, nella zona centrale del campo. con Marchisio e Matuidi ai lati di Pjanic.

Stessa disposizione tattica, poi, per il Torino, dove spicca la presenza di Niang in qualità di prima punta. Ai lati dell'ex Milan, poi, Iago Falque e Berenguer. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Rincon, affiancato dall'inossidabile Baselli e da Acquah. Nella zona difensiva del campo, davanti a Milinkovic-Savic, Burdisso e N'Koulou, affiancati dai terzini De Silvestri e Molinaro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-TORINO:​

Juventus (4-3-3): Szczesny; Sturaro, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala. All: Allegri

Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, Burdisso, N’Koulou, Molinaro; Acquah, Rincon, Baselli; Iago Falque, Niang, Berenguer. All: Mihajlovic