Benevento, De Zerbi ne convoca 24. Out Ciciretti, c'è Billong

Benevento, De Zerbi ne convoca 24. Out Ciciretti

Dopo aver conquistato la prima - storica - vittoria in Serie A ai danni del Chievo Verona nel week end scorso, il Benevento si appresta a scendere in campo nuovamente tra le mura amiche del 'Vigorito', questa volta contro un avversario di rango superiore rispetto ai clivensi, ovvero la Sampdoria di mister Marco Giampaolo.

I tre punti di sabato scorso hanno avuto effetti benefici sul morale dell'intera comitiva che agli ordini di Roberto De Zerbi ha lavorato con meno ansia per tutta la settimana. Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani. Tanti gli assenti, che non potranno essere utilizzati domani, a partire dai vari Parigini, Ciciretti e Cataldi fino ad elencare gli infortunati 'storici', quelli di lungo corso che corrispondono ai nomi di Antei, Lazaar e Iemmello. Recuperati invece Letizia e Del Pinto, oltre agli influenzati Lucioni e Lombardi con questi ultimi due che si candidano a partire dal 1'.

Prima convocazione per il franco-camerunense Jean Claude Billong, per il quale è arrivato l'ok dalla Federazione per il tesseramento e quindi è utilizzabile per la partita di domani. Dovrebbe partire dalla panchina, in attesa che possa inserirsi meglio nei dettami tattici dell'allenatore ex Foggia. Questo l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 3 Letizia, 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 91 Sparandeo, 5 Lucioni, 29 Billong, 21 Costa, 6 Djimsiti, 95 Gravillon;

CENTROCAMPISTI: 73 Volpicelli, 13 Chibsah, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 14 Viola;

ATTACCANTI: 7 D'Alessandro, 87 Lombardi, 99 Brignola, 90 Armenteros, 11 Coda, 32 Puscas.

Gli ultimi allenamenti lasciano intendere che mister De Zerbi schieri i suoi con il 4-4-2. Di Lucioni centrale difensivo abbiamo già accennato, il suo partner sarà Costa. I terzini, rispettivamente destroe sinistro, Dijmsiti e Venuti. Pochi i dubbi a centrocampo, in attesa dei nuovi rinforzi: Viola e Chibsah andranno a comporre la cerniera in mezzo al campo, con D'Alessandro largo a destra e Lombardi sull'out opposto. In attacco scalpita baby Brignola, verso la promozione a titolare. Al suo fianco, Coda, match-winner della storica gara vinta contro il Chievo.