Serie B: Pro Vercelli scatenata, il Parma fa muro per Dezi

Il mercato della Serie B non muore mai. Nonostante manchino ancora, per motivi prettamente cronologici, i grande colpi, molte rose del campionato cadetto si stanno attrezzando, cercando quei calciatori validi e pronti a rinforzare le rispettive rose. Partendo sempre dalle big, interessante accordo tra Bari e Milan per Vergara, difensore centrale che ha già saggiato con l'Avellino i campi della Serie B. Senza fermarsi, Sogliano punta dritto verso Memushaj, che al Benevento fatica a trovare la migliore condizione. L'ex Pescara starebbe valutando l'offerta di una rosa attualmente in un campionato inferiore, non sono però escluse sorprese.

Al centro di un frenetico momento, poi, il Parma Calcio, che a giorni dovrebbe ufficializzare la cessione di Luca Siligardi al Brescia. L'ex esterno offensivo dell'Hellas Verona non è riuscito ad imporsi con la maglia ducale e agli ordini di uno come Pasquale Marino troverà sicuramente il minutaggio giusto per tornare in carreggiata. Secco veto, poi, da parte del ds Faggiano in merito alla cessione di Jacopo Dezi. Intervistato da tuttofrosinone, il dirigente ducale spegne ogni velleità: "Dezi assolutamente resta a Parma. Abbiamo fatto un investimento importante in estate, puntiamo su di lui non andrà via" conclude in maniera perentoria.

Nelle realtà di bassa classifica, particolarmente vispa la Pro Vercelli, decisa a rinforzare la rosa per puntare con decisione alla salvezza. I piemontesi pare che abbiano avviato trattative per l'ingaggio dell'attaccante Geijo, ex Udinese pronto a dire la propria in una piazza bisognosa di punti. Questione di ore, invece, per l'ingaggio di Adejo, calciatore che in passato ha vissuto anche esperienze con le casacche di Vicenza e Salernitana. Un rinforzo esperto ed importante, che darebbe nuova linfa ad una rosa allo sbando a causa di una prima parte di stagione tutt'altro che positiva.