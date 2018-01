Spal, che colpo! Arriva Kurtic | Twitter Atalanta

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Spal avrebbe messo a segno il primo colpo di questa finestra invernale di mercato. I ferraresi avrebbero sbaragliato la concorrenza di Chievo, Benevento e Cagliari assicurandosi le prestazioni di Jasmin Kurtic dall'Atalanta per cinque milioni di euro. Un colpo destinato ad aumentare la qualità della rosa spallina e a rilanciare la carriera del centrocampista sloveno, chiuso a Bergamo dall'esplosione di Cristante e dal ritorno di De Roon, oltre che dalle prestazioni di Freuler e Ilicic.

Sullo sloveno era forte anche il Chievo Verona, orfano di Castro e sofferente in mediana, ma la proposta dei clivensi non ha incontrato il favore del giocatore, che rischierebbe di trovarsi chiuso proprio dal ritorno dell'argentino, attualmente infortunato. Avendo deciso di affidare il proprio futuro alla Spal, Kurtic dovrebbe arrivare nella città che fu degli Este proprio nelle prossime ore, così da firmare il nuovo contratto e svolgere le visite mediche. Prima, però, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società devono raggiungere un accordo, che per quanto sia vicino non è ancora ufficiale.

Il centrocampista dell'Atalanta dovrà comunque lottare per entrare negli schemi rodati di Leonardi Semplici, ma la sua qualità superiore dovrebbe prevalere ed aiutarlo a conquistare un posto da titolare. Nel 3-5-2 spallino, Kurtic, potrebbe trovare spazio come mezz'ala, prendendo il posto di Schiattarella o di Grassi, anche se va detto che entrambi si stanno comportando ottimamente in questa stagione. Quel che è certo è che l'aggiunta dello sloveno è un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento della salvezza, soprattutto se a lui si aggiungerà il tanto agognato acquisto in difesa. In questo senso, la Spal, sta lavorando per portare al Mazza Oikonomu, centrale in forza del Bologna ma ormai fuori dal progetto Donadoni. In alternativa c'è la pista che conduce a Capuano, difensore del Cagliari, mentre si è arenata la trattativa per Bonifazi, Mazzarri ha bloccato qualsiasi operazione in uscita.