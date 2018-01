Serie B: si muovono Ascoli e Foggia, l'Avellino sonda profili per la mediana

Source photo: profilo Twitter Serie B

Ascoli scatenato sul mercato. Come prevedibile, l'impatto del neo-tecnico Serse Cosmi sulla panchina dei picchi ha dato nuova linfa all'ambiente, con la società picena pronta a rinforzare la rosa per tentare una difficile ma non impossibile scalata verso la salvezza. Da circa mezz'ora è ufficiale l'ingaggio dal Bari di Martinho, esterno mancino classe '88 che potrebbe scrivere pagine importanti con la maglia dell'Ascoli. Lontanissimo dal progetto tattico di Fabio Grosso, Martinho è pronto fisicamente e deciso a rilanciarsi nella seconda parte di stagione. Manca davvero poco, secondo quanto scrive il Corriere Adriatico, per Andrea Ganz ad Ascoli: 1,5 milioni la cifra dell'affare, con l'ex Como pronto a giocarsi le proprie chances in bianconero.

Tris di colpi, poi per il Foggia, altra formazione impelagata nelle zone di bassa classifica e dunque costretto a rinforzarsi vista l'inadeguatezza del proprio bacino di capitale umano. Nella giornata di oggi, i rossoneri ufficializzeranno l'ingaggio di Zambelli, esperto difensore che ha vestito in passato le maglie di Empoli e prima ancora del Brescia, con cui ha praticamente percorso tutta la sua carriera sportiva dal 2003 al 2015. Manca davvero poco, poi, per Dennis Tonucci dal Bari, il cui arrivò sbloccherà di fatto l'approdo in biancorosso di Alan Empereur. Sempre imbastendo fitte trattative con i corregionali galletti, dovrebbe essere cosa fatta per Leandro Greco, esperto centrocampista centrale che potrebbe giocare anche da mediano e da trequartista. In alternativa, piace Cinelli della Cremonese.

Si muovono anche le campane. In casa Avellino, infatti, avviati fitti contatti con Ransford Selasi, centrocampista ghanese che non sta trovando molto spazio al Pescara. I delfini potrebbero cederlo in prestito, consentendo al classe '96 di crescere e farsi le ossa in un club comunque importante. Più lontano invece Nicola Rigoni, proposto dal Chievo Verona per consentire al ragazzo minuti ed esperienza. L'Avellino pensa al colpaccio, ora la palla passa al classe '90. Timidi contatti anche con il Cagliari per Deiola, attualmente ai margini del progetto di Diego Lopez: un profilo di prospettiva e voglioso di fare bene. Si muove qualcosa anche per la Salernitana, pronta a cedere Gatto alla Virtus Entella, chiamato a sostituire l'infortunato Luppi.