Coppa del Re - L'Atletico Madrid accede ai quarti: battuto 3-0 il Lleida

Tutto semplice, e non poteva essere altrimenti, per l'Atletico Madrid che batte 3-0 il Lleida Esportiu e si qualifica per i quarti di finale di Coppa del Re. Dopo il 4-0 dell'andata la squadra di Simeone vince anche al ritorno grazie ai gol di Carrasco, Gameiro e Vitolo tutti nella ripresa. I Colchoneros, in attesa di conoscere l'avversario del prossimo turno, torneranno in campo sabato in casa dell'Eibar per la diciannovesima giornata di Liga.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per entrambe le squadre: nell'Atletico spazio a Diego Costa e Torres in attacco mentre il Lleida si presenta con Nierga e Jorge Felix a comporre il tandem offensivo.

Come da copione è l'Atletico a fare la partita: al 7' primo pericolo creato dalla squadra di Simeone con Torres che, sugli sviluppi di un crossa dalla sinistra, colpisce di testa ma manda alto di poco. La risposta degli ospiti arriva centoventi secondi dopo con Lopez che mette al centro per il colpo di testa di Felix che, però, finisce alto. Al 16' padroni di casa ad un passo dal gol con Lucas che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa centrando in pieno il palo. La sfera, poi, torna sui piedi del difensore che calcia a botta sicura ma Rivas dice di no.

Poco dopo la squadra di Simeone sfiora ancora il vantaggio con Diego Costa si presenta davanti a Rivas ma quest'ultimo respinge con i piedi. Al 33' primo cambio della partita con Valiente che prende il posto di Nunez nel Leida. Al 35' di nuovo Diego Costa si rende pericoloso con un colpo di testa, sfera alta di nulla. L'ultima chance della prima frazione è sempre per l'Atletico con Vitolo che entra in area e calcia col destro ma Rivas mette in angolo in qualche modo.

Nella ripresa ritmi più bassi con la squadra di Simeone che continua a fare la partita mentre gli ospiti aspettano giocando in contropiede. Al 57', però, l'Atletico passa con Carrasco che, servito ottimamente da Diego Costa, batte Rivas con piatto destro dall'interno dell'area, 1-0. Poco più tardi padroni di casa vicini al raddoppio con un mancino dalla distanza di Augusto Fernandez che sfiora il palo. Dopo il vantaggio dei Colchoneros i ritmi si abbassano ulteriormente: Simeone inserisce Gameiro e Correa per Diego Costa e Carrasco e al 72' l'Atletico sfiora il raddoppio proprio con l'ex Siviglia che entra in area e calcia ma Rivas risponde presente.

Passano solo due minuti e il raddoppio arriva con una splendida azione di Correa che salta due uomini, entra in area, e serve Gameiro il quale deve solo spingere in rete, 2-0. Al minuto 81' c'è spazio anche per il tris: Torres lavora un gran pallone sulla metà campo, lancio per Vitolo che col destro al volo batte Rivas, 3-0. Poco più tardi Atletico a un'unghia dal poker con un destro ravvicinato di Correa che termina di pochissimo alla destra di Rivas. Nel finale chance anche per gli ospiti con Felix che centra il palo con un destro da fuori. E' l'ultima emozione del match: l'Atletico si qualifica ai quarti di finale.