Freme il mercato del Crotone: vicinissimi Ricci e Capuano, sondaggio per Benali

Il Crotone sonda almeno un calciatore per reparto, regalando a Walter Zenga un gruppetto di atleti pronti ad alzare il tasso tecnico dei calabresi. Partendo dall'attacco, sondato Simone Edera, esterno del Torino "lanciato" da Mihajlovic ed autore di prestazioni importanti e positive. Vista la delicata situazione-Ljajic e l'utilizzo dell'esterno Niang come prima punta a causa del KO di Belotti, i granata hanno preso un po' di tempo per pensarci, con Mazzarri che a breve darà il suo veto o la sua benedizione al prestito del calciatore. Disputare la seconda fase di stagione in una piazza calda e già rodata per la A, consentirebbe al ragazzo di maturare molto, condizione che potrebbe convincere il Toro a cederlo momentaneamente.

A centrocampo, si anima la trattativa che potrebbe portare in Calabria Ahmed Benali, trequartista del Pescara che potrebbe occupare anche la posizione di centrocampista. Dotato di grande tecnica, Benali apporterebbe numeri e giocate alla causa crotonese, con i delfini pronti a chiudere la trattativa al più presto. Piace Crisetig del Bologna, che ha già vestito la maglia del Crotone nelle stagioni 2013-14 e 2016-17. La trattativa è ben avviata, a breve le due parti potrebbero seriamente trovare un accordo. Sembra cosa fatta anche per l'ingaggio di Marco Capuano, esperto difensore che arriverà a Crotone con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Manca davvero pochissimo, infine, per il ritorno di Federico Ricci, che al Sassuolo non sta praticamente trovando spazio. Nonostante le parole del ds Ursino, che avrebbe smentito la trattativa per dare priorità ad altre più importanti, il laterale ex Genoa sembra praticamente pronto a tornare in Calabria, ritrovando un ambiente sempre vicino e caloroso. I tifosi rossoblu ancora ricordano, infatti, i numeri del talento classe '94, che a Crotone potrebbe seriamente rilanciarsi dopo mesi difficili trascorsi all'ombra di attaccati più esperti e rodati.