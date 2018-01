Serie B: la Ternana punta Vantaggiato, doppio colpo per l'Avellino

La Ternana accelera per Vantaggiato. Il club umbro ha infatti messo seriamente gli occhi sull'attaccante del Livorno, che in Serie B ha scritto pagine memorabili proprio con la maglia amaranto. Il club toscano fa però muro, cercando di aumentare l'iniziale offerta dei neroverdi, che hanno comunque già trovato un accordo con Vantaggiato. Tra le formazioni intenzionate a rinforzarsi per la salvezza, è tutto fatto per l'ingaggio del centrocampista classe '97 Wilmots, messosi in evidenza con la maglia del Roeselare. Il giocatore firmerà un accordo pluriennale e già da oggi si è aggregato al gruppo di Walter Novellino.

Particolarmente attivo, sia in entrata che in uscita, anche il Brescia, vicino all'accordo con l'attaccante Matteo Mancosu. Attualmente in forza al Montreal Impact, Mancosu vorrebbe però tornare in Italia, in memoria di quei goal segnati con la maglia del Trapani. In uscita, invece, Ndoj, fortemente voluto dall'Avellino. Interrogato da SportChannel24, è stato l'agente del ragazzo Haxhia a parlare della trattativa: "l ragazzo è un pupillo del DS De Vito, lo segue da circa quattro anni. L'Avellino è fortemente interessato ma bisogna attendere il rientro in Italia del presidente Massimo Cellino, ora a Miami. Le dinamiche con il suo arrivo a Brescia sono cambiate: non si sa mai cosa potrà succedere, bisogna sentire le sue intenzioni a riguardo".

Manca davvero poco, inoltre, per l'ingaggio del difensore Oikonomou da parte del Bari. Il DS Sogliano ha infatti definitivamente convinto il Bologna e domani dovrebbe concludere positivamente le trattative. Calciatore esperto e voglioso di rimettersi in mostra, Oikonomou potrebbe dare una grande mano alla causa di Fabio Grosso, a caccia di quel centrale capace di equilibrare un pacchetto arretrato troppo spesso claudicante.