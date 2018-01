Sassuolo: Lapadula se parte Matri, piace Andelkovic del Venezia

Source photo: profilo Twitter US Sassuolo

Mentre i calciatori si riposano in varie località turistiche, continua il certosino lavoro della dirigenza del Sassuolo, incaricata di regalare a Iachini calciatori utili a rinforzare una rosa il cui obiettivo dovrà essere una salvezza tranquilla e senza troppi patemi d'animo. Tra i calciatori sondati, è forte l'interesse per Sinisa Andelkovic, difensore centrale potenzialmente utilizzabile anche come terzino destro. Autore di uno splendido girone di andata con la maglia del Venezia, il classe '86 sarebbe stata un'esplicita richiesta di Iachini, da concretizzare solo in caso di cessione del terzino Marcello Gazzola, ai margini del progetto neroverde.

Qualche movimento anche in attacco, reparto che non ha completamente convinto Iachini vista la penuria di reti realizzate da parte dei bomber presenti in rosa. Per dare una scossa al pacchetto offensivo, chiesto Gianluca Lapadula al Genoa, che non vorrebbe privarsi dell'attaccante senza un sostituto all'altezza. La positiva fumata bianca della trattativa è legata a doppio filo con la situazione di Alessandro Matri, in scadenza a giugno e fortemente voluto dal Parma e da altre formazioni di B. L'ex Juventus e Milan può essere ceduto, andando così a monetizzare e a recuperare qualche milione da usare sul mercato. Ufficiale, invece, l'ingaggio a titolo definitivo del classe '99 Riccardo Cappa, svezzato nelle giovanili della Roma Primavera.

Sempre puntando con decisione al futuro, è ufficiale l'ingaggio di Alberto Marini da parte proprio del club neroverde. Ecco il comunicato del Prato, società attualmente detentrice del cartellino del classe '99: "La società Ac Prato comunica di aver ceduto il centrocampista Alberto Marini, classe 1999 in prestito al Sassuolo con diritto di riscatto. Marini aveva debuttato fra i Professionisti con la maglia biancazzurra la scorsa stagione nella partita contro l´Alessandria in trasferta. Durante la stagione 2017/18 ha collezionato 21 presenze con il Prato fra Coppa Italia e Campionato". Una bella chance per un ragazzo di talento.