Spal - Semplici: "Kurtic acquisto importante, vogliamo altri giocatori"

Source photo: profilo Twitter SPAL

Leonardo Semplici non si accontenta di Jasmin Kurtic. Dopo l'ingaggio del trequartista dell'Atalanta, il tecnico della SPAL auspica in qualche altro acquisto, confidando nell'arrivo di calciatori utili ad affrontare il difficile girone di ritorno. Intervistato durante un evento a Pitti Uomo di Firenze, il tecnico degli estensi ha detto la sua proprio sul ruolo nevralgico che potrebbe avere l'ex Sassuolo: "Kurtic? E’ un acquisto importante un centrocampista che viene a darci una grossa mano sotto l’aspetto dell’esperienza, delle qualità tecniche, quindi siamo soddisfatti di questo arrivo".

A proposito del calciomercato più nello specifico, ecco cosa ha detto Semplici: "Vogliamo quattro-cinque giocatori per cercare di aumentare la nostra qualità perché la differenza fra una neopromossa e le altre di serie A è veramente tanta e bisogna adeguarsi al tipo di campionato che stiamo affrontando". Nella trattativa per Kurtic, la SPAL ha dovuto "sacrificare" Rizzo, come sottolineato anche dallo stesso tecnico estense: "Dovevamo purtroppo rinunciare ad un giocatore, ed abbiamo rinunciato a lui. Ma il mercato è solo all’inizio, dovremo rinforzare in maniera adeguata la squadra per cercare di fare un girone di ritorno più adeguato alle nostre aspettative, e soprattutto più adeguato all’obiettivo che ci siamo prefissati che e’ la salvezza".

In ultimo, il tecnico ha risposto su una domanda inerente Viviani, calciatore autore di un'ottima prima parte di stagione e per questo fortemente voluto da numeri club, su tutti la Fiorentina: "Si sta affermando nella Spal e mi auguro che continui così perché è un calciatore che ha delle prospettive migliori di quello che è in questo momento la Spal" conclude Leonardo Semplici.