Ufficiale: doppio colpo in attacco per il Verona

matos lascia l'udinese per trasferirsi al verona (fonte foto twitter udinese)

L'obiettivo è cercare di conquistare la salvezza e per farlo il Verona deve migliorare il proprio rendimento rispetto al girone d'andata. Per questo motivo la dirigenza scaligera è intenzionata a rinforzare la squadra in questo mercato di riparazione e con molta celerità ha effettuato i primi due movimenti in entrata.

Il primo acquisto è Ryder Matos che arriva in prestito fino a giugno dall'Udinese dove in questa prima metà di stagione ha collezionato solo quattro presenze in campionato e una in Coppa Italia. Ecco il comunicato con cui il Verona ha ufficializzato l'acquisto: "L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, le prestazioni sportive del calciatore Ryder Santos Pinto Matos dalla società Udinese Calcio. Il calciatore sarà a disposizione di mister Fabio Pecchia dalla giornata di sabato 13 gennaio".

L'altra operazione riguarda sempre il reparto offensivo e vede l'approdo di Bruno Petkovic in Veneto. Anche il centravanti arriva in prestito fino a giugno dal Bologna dove ha giocato un po' di più rispetto a Matos totalizzando nove presenze in campionato e una in Coppa Italia. Così il Verona ha formalizzato l'ingaggio dell'attaccante croato: "L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 le prestazioni sportive del calciatore Bruno Petkovic dalla società Bologna FC 1909. L'attaccante sarà a disposizione di mister Pecchia a partire dalla ripresa degli allenamenti di venerdì 12 gennaio".

Questi due arrivi in attacco potrebbero liberare Giampaolo Pazzini. L'ex giocatore della Sampdoria è richiesto da diversi club di serie A, ma il nodo resta l'ingaggio visto che attualmente percepisce 1,3 milioni più bonus all'anno. Anche Bessa potrebbe partire, è richiesto da club importanti come Lazio e Fiorentina, il Verona vuole per il centrocampista non meno di 5 milioni. Da segnalare infine che la dirigenza scaligera ha quasi chiuso per il difensore Boldor dal Montreal Impact, con Pecchia che ritroverebbe il centrale dopo averlo allenato lo scorso anno.