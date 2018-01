Benevento: è tutto fatto per Chibsah al Frosinone, vicinissimo Djuricic

Source photo: profilo Twitter UC Sampdoria

Le due vittorie consecutive, contro Chievo Verona e Sampdoria, hanno dato nuova linfa al Benevento di Roberto De Zerbi, con la dirigenza campana seriamente intenzionata a rinforzare la rosa per puntare ad una miracolosa e quasi impossibile salvezza in questa stagione. Partendo dal centrocampo, sembra cosa fatta per l'approdo di Filip Djuricic dalla Sampdoria, trequartista finito ai margini del progetto di Giampaolo. Adattissimo per il 3-4-1-2 "dezerbiano", il serbo vorrebbe restare in Italia ed il Sannio potrebbe essere il bacino sportivo giusto per risollevare le proprie sorti sportive. Parole che sanno di fumata bianca, giungono dall'agente del calciatore, che avrebbe dato il suo ok all'ufficialità del trasferimento.

Sta sempre più prendendo piede, poi, l'ipotesi Di Gennaro, mediano ex Cagliari che alla Lazio non sta trovando la propria dimensione, complice qualche infortunio di troppo e l'esplosione di Lucas Leiva, diventato perno della creatura biancoceleste. Un centrocampista esperto e da affiancare a Viola, che con un calciatore del genere potrebbe accelerare il proprio processo di maturazione. Per un mediano che potrebbe arrivare, un altro saluta, con Raman Chibsah pronto a tornare in prestito al Frosinone. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, con i ciociari ben felici di riabbracciare un calciatore che ha lasciato un bellissimo ricordo nella piazza laziale.

Sfumata quasi completamente, poi, la pazza idea Theo Bongonda, con l'esterno belga pronto ad accasarsi allo Zulte Waregem, club che di fatto lo lanciò nel calcio che conta circa tre anni fa. Rientrato al Celta Vigo dal poco proficuo prestito in terra turca, sponda Trabzonspor, il classe '95 avrebbe scelto il Belgio per rilanciarsi, ritrovando un ambiente a lui noto ed un campionato da anni plasmato tatticamente sull'attacco a tre, modulo che esalta maggiormente le qualità dell'ala offensiva. Sirene spagnole, infine, per Ciciretti, con il Getafe forte su di lui. Il valore specifico del ragazzo, tra i più forti della rosa, potrebbe sicuramente far comodo a De Zerbi, ma i vari infortuni ed un equilibrio tattico ritrovato stanno seriamente spingendo Vigorito e Di Somma ad avviare la trattativa di cessione.