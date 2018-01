Serie B: poker di cessioni per il Brescia, il Frosinone corre sulle fasce

Source photo: profilo Twitter Lega B

Il Brescia si prepara a fare cassa, preparando le cessioni di quattro giovani calciatori. Il primo atleta ad abbandonare le rondinelle è Luca Cecchin, mediano classe '97 nato calcisticamente nell'Hellas Verona e pronto ad accasarsi alla Viterbese, squadra che milita in Lega Pro. Una sfida interessante e formativa in un campionato molto inteso. Pista campana, invece, per Semprini, difensore centrale vicino all'Arezzo, società di Lega Pro dal glorioso passato. Il classe '97 Mangraviti finisce invece al Fondi, dove ne rinforzerà la mediana. Pista campana, infine, per Enzo Di Santantonio, che finirà alla Juve Stabia.

Particolarmente attivo anche il Frosinone, pronto ad acquistare tre calciatori per rinforzare le corsie laterali. Il primo è Mattia Mustacchio, vecchia conoscenza della Lega B ormai ai margini del Perugia. Ala destra naturale, il classe '89 ha disputato ottime stagioni con le maglie di Ascoli e Pro Vercelli ed è pronto a tornare in auge. In caso di fumata nera, la dirigenza ciociara ha sondato anche Jetmir Krasniqi, attualmente al Chiasso. Meno offensivo rispetto a Mustacchio, il ragazzo potrebbe inserirsi perfettamente in un ipotetico 3-5-2, avendo già occupato la posizione di fluidificante in Svizzera. In ultimo, chiesto Stec al St. Polen, terzino destro naturale. Manca davvero pochissimo, poi, per il ritorno di Raman Chibsah.

Timidi passi sul mercato anche per la Salernitana, che avrebbe chiesto il centrocampista Maracchi al Trapani. Classe '88, il centrale è ormai un'istituzione in Lega Pro e, dopo anni di gavetta, è pronto a dire la sua anche su un palcoscenico importante. Contatto quadriennale, poi, per Andrew Gravillon, centrale difensivo della Guadalupa che a breve si aggregherà al Pescara di Zdenek Zeman dopo la parentesi altalenante con la maglia del Benevento. Cresciuto nel vivaio dell'Inter, il classe '98 porta centimetri e voglia di fare, con il tecnico boemo già pronto a far sbocciare l'ennesimo talento.