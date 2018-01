Serie B: il Palermo punta Calaio', obiettivo Kone per il Frosinone

Il Palermo ha avviato le trattative per strappare Emanuele Calaio' al Parma. A caccia di un vice-Nestorovski esperto e rodato, i rosanero vorrebbero proprio l'arciere ex Napoli, che apporterebbe esperienza e guizzo del goal nel capoluogo siciliano. Secondo le ultime indiscrezioni, il ds Fabio Lupo vorrebbe incontrare al più presto il ragazzo ed il Parma, accelerando così una trattativa che potrebbe animare questo mercato estivo di Lega B. Prima di qualsiasi tipo di offerta ufficiale, i rosanero dovrebbero risolvere la grana-Embalo, ormai fuori rosa e deciso a cambiare aria per rilanciarsi. Dopo l'abbandono della trattativa da parte del Brescia, il Palermo avrebbe ricevuto una proposta del Pescara, Zamparini però avrebbe posto il veto alla cessione.

Tra le formazioni ugualmente decise ad ottenere la promozione, non accenna a diminuire l'interesse del Bari per Ledian Memushaj. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il mediano potrebbe trasferirsi in Puglia già da giovedì, arricchendo il centrocampo a disposizione di Fabio Grosso. Più difficile, invece, la pista che poterebbe a Jherson Vergara del Milan, difensore ormai ai margini della rosa rossonera. Classe '94, il colombiano troverebbe in biancorosso un ambiente propizio alla sua crescita dopo tanti anni in ombra al Milan.

Attivo anche il Frosinone, pronto a piazzare il colpo da novanta prelevando dal Cesena Moussa Koné, centrocampista esperto e spesso pungente in zona goal. Mezz'ala muscolare ed a tratti devastante, Koné darebbe a Longo una dose importante di centimetri e peso specifico, infoltendo una mediana recentemente rimpolpata dal gradito ritorno di Raman Chibsah. Manca davvero pochissimo, infine, all'ufficialità dell'ingaggio di Carlo De Risio, centrocampista classe '91 pronto ad accasarsi in Irpinia, sponda Avellino. Il Padova avrebbe accettato il trasferimento, consentendo al ragazzo di giocarsi le proprie chances in Lega B.