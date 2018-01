Sassuolo: duello con la SPAL per Mancini, fari puntati su Rossettini

Source photo: Twitter @SassuoloUS

Ritorno nei ranghi per i calciatori del Sassuolo, che nella giornata di ieri hanno ripreso la preparazione in vista della sfida casalinga contro il Torino, rigenerato dalla cura-Mazzarri. Durante la doppia seduta di allenamento, i neroverdi hanno svolto i consueti esercizi di riscaldamento e successivamente qualche manovra tecnico-tattica sotto gli occhi attenti di Beppe Iachini. In seguito, partitella finale per gli atleti presenti. Tra le buone notizie, c'è da sottolineare il reintegro degli acciaccati Sensi e Biondini, recuperati dopo i rispettivi infortuni. Sotto osservazione, tra tutti, l'esterno Politano, punta di diamante del Sassuolo che difficilmente lascerà l'Emilia, come sottolineato dallo stesso tecnico Iachini ai microfoni di Sky Sport.

In ottica mercato, la dirigenza neroverde starebbe sondando la disponibilità di Luca Rossettini, attualmente in forza al Genoa. Sfumato Izzo, il Sassuolo avrebbe cambiato obiettivo, continuando comunque a "puntare" la retroguardia rossoblu. In caso di fumata nera, sempre viva la pista che porterebbe ad Andelkovic del Venezia, pallino di Iachini che difficilmente potrebbe arrivare in Liguria se prima non dovesse partire Gazzola, terzino ai margini del progetto neroverde. Si profila un vero e proprio scontro di mercato, poi, con la SPAL, ugualmente interessata al giovane Gianluca Mancini. Per il difensore centrale classe '96, il Sassuolo avrebbe offerto 7 milioni di euro, l'Atalanta vorrebbe però cedere il ragazzo solo in prestito.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il centrale Francesco Acerbi ha parlato della pochezza di calciatori nel reparto difensivo: "E’ ovvio che numericamente siamo solo in due - ha detto - mancano almeno uno-due giocatori. Giocatori con caratteristiche come quelle di Paolo non ne conosco. Serve uno che può darci una grossa mano in difficoltà e che possa stare in rosa. Qua ce ne sono tanti di giocatori di valore, più vengono e meglio è”. Un passaggio importante anche su Elena Fanchini, che sta vivendo momenti particolarmente duri a causa di un problema di salute: "Non è mai facile. Io, come ho sempre detto, le dico di non mollare mai, di pensare sempre positivo e avere il sorriso qualsiasi cosa accada. Devi affrontare la cosa nel modo più sereno, di fregartene di quello che hai. Anche se non è facile da capire, io me ne sono sbattuto altamente".