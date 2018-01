Crotone: stretta finale per Crisetig e Ricci, ufficiale Kragl al Foggia

Questa dovrebbe essere la settimana di Federico Ricci al Crotone. Grande ex, l'esterno di proprietà del Sassuolo non è riuscito ad imporsi in neroverde, racimolando solo pochi minuti di gara. In rossoblu, Ricci troverebbe il luogo ideale per risollevare le proprie sorti calcistiche, confermando quanto di buono si diceva di lui proprio durante la prima esperienza calabrese. Dopo aver ufficializzato l'esterno, Vrenna ed Ursino tenteranno il tutto per tutto per Crisetig, centrocampista centrale che consentirebbe a Walter Zenga di passare definitivamente al 4-3-3, modulo preferito dall'ex portiere dell'Inter. Occhio anche a Benali: il Pescara sembra essersi finalmente convinto a cedere il proprio trequartista.

In ottica cessioni, invece, è tutto fatto per Leandro Cabrera al Getafe, mentre è duello di mercato tra Entella e Palermo per Tonev. Esterno d'attacco ma potenzialmente utilizzabile anche qualche metro più dietro, il classe '90 sarebbe davvero un rinforzo importante per una rosa di Lega B. E' ormai ufficiale, inoltre, la cessione di Kragl al Foggia, come confermato anche da una nota ufficiale del club: "Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito dal FC Crotone, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Oliver Kragl. Tedesco di Wolfsburg, Kragl è nato il 12 maggio del 1990 e ha cominciato la sua carriera tra i dilettanti tedeschi dell’Eintracht Braunshweigh. Nel 2013, approda nella Bundesliga austriaca con la formazione del Ried. A gennaio del 2016 arriva in Italia con il Frosinone dove colleziona 15 presenze in A e 29 in B. A giugno del 2017 torna in A con il Crotone dove gioca 5 gare. Da oggi è un calciatore del Foggia".

Una delle suggestioni di mercato, inoltre, vorrebbe Omar El Kaddouri in rossoblu, trattativa tanto importante quanto difficile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il PAOK Salonicco avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a cedere il marocchino salvo offerte clamorose. Che difficilmente arriveranno dalla Calabria. La sensazione è che tale trattativa possa restare solo potenziale, con i rossoblu comunque sempre pronti a rinforzare una rosa attrezzata per raggiungere una tranquilla salvezza.