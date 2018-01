Lega Calcio, VAR nel mirino. Inzaghi: "Sono contrario, ma qualcosa sta funzionando"

Google Plus

Foto Ss Lazio

Tempo di riunione e primi bilanci nella sede della Lega Serie A, a Milano, dove in giornata si sono incontrati gli arbitri e gli allenatori del massimo campionato italiano: motivo del dibattito, fare il punto sulla VAR e sui primi mesi di applicazione dello stesso. Si è parlato ovviamente dei pregi e dei difetti, dell'uso e delle modalità di aiuto ai direttori di gara della Video Assistant Referee, oltre a stilare un rendiconto sull'operato.

Presente in sede anche Simone Inzaghi, uno dei principali oppositori all'uso della VAR. Il tecnico della Lazio al termine della riunione è stato intercettato dai microfoni di TmwRadio, ai quali ha dichiarato: "È stato un bel confronto, c'eravamo quasi tutti. Si è discusso con serenità con tutti quanti gli organi, si è parlato della tecnologia, a cui io sono contrario, ma abbiamo analizzato i dati ed è un qualcosa che sta funzionando e che sta aiutando il calcio".

Non solo. Il tecnico piacentino ha successivamente proseguito nel suo intervento, guardando al futuro, schierandosi con la tecnologia per la prima volta: "È giusto andare avanti, c'è stata l'ammissione di qualche errore, può portare dei benefici. Sono stati mostrati degli episodi, dei video, ci siamo confrontati, lo reputo un incontro positivo. Su Lazio-Toro? Abbiamo analizzato tutto, anche quello" ha chiosato con una battuta ed un sorriso per sdrammatizzare sull'accaduto.