Benevento: si stringe per Mauricio, il sogno si chiama Canales

Source photo: profilo Twitter Sergio Canales

Continua il frenetico mercato del Benevento, squadra reduce da due vittorie consecutive ma ancora bisognosa di punti per tornare ufficialmente in corsa per la salvezza. Partendo dalla difesa, i sanniti avrebbero messo gli occhi su Mauricio della Lazio, centrale portoghese che sta trovando sempre meno spazio in biancoceleste. Con l'arrivo di Caceres, il difensore sta dunque seriamente pensando di cambiare aria, valutando l'offerta del Benevento. Prima dell'ufficialità, c'è da risolvere la questione inerente all'ingaggio, con Lotito che potrebbe compartecipare al pagamento dello stipendio per snellire un reparto recentemente rimpolpato proprio dall'uruguayano ex Hellas Verona.

Tra i sogni di mercato, una delle idee più suggestive sarebbe quella di Sergio Canales in Italia. Centrocampista centrale attualmente in forza al Real Sociedad, il classe '91 si mise in mostra con la casacca del Real Madrid, club che lo prelevò al Racing Santander ma in cui non riuscì ad emergere a causa della fortissima concorrenza blanca. A spegnere le speranze sannite, ci ha pensato però l'agente del calciatore Oscar Ribot a TMW Radio: "Sinceramente, per il momento, non ho ricevuto chiamate dal Benevento per Canales - In Italia si muove qualcos'altro? Sì, a livello generale qualcosa si sta muovendo. Diversi club italiani si sono informati sul mio assistito, che è in scadenza con la Real Sociedad, ma dal Benevento non ho saputo niente".

Cessione ufficiale, invece, per Raman Chibsah, che riabbraccia il Frosinone in Serie B. Ecco dunque il comunicato ufficiale del club ciociaro: "Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Yussif Raman Chibsah. Il centrocampista ghanese classe ’93, che ha già vestito la maglia giallazzurra nella stagione 15/16, arriva a titolo temporaneo dal Benevento". Ora sanniti dovranno cercare celermente un sostituto, rinforzando un reparto sempre più equilibrato e coeso grazie alla cura-De Zerbi.