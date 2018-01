Crotone - Benali è UFFICIALE, intanto la squadra si prepara per la sfida con l'Hellas Verona

Benali (25) con la magla della sua ex squadra

Il Crotone ha ultimato il secondo acquisto della sua campagna di rafforzamento invernale, che per ora sta seguendo una politica ben precisa. Ad un'uscita corrisponde un'entrata. Dopo aver puntellato la difesa cedendo Cabrera al Getafe e prelevando Capuano dal Cagliari, ora è stato modificato anche il centrocampo. Dato l'addio a Kragl, ceduto in prestito al Foggia, è arrivata ora l'ufficialità per quanto riguarda l'acquisto di Benali, innesto che può rivelarsi molto importante viste le ottime capacità offensive del ragazzo, che già a Pescara aveva mostrato buone qualità. Zenga ora ha un jolly da usare sia in mezzo al campo che in avanti, per provare a rendere più pericolosa la manovra del suo Crotone. Il ragazzo arriva in prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato del Crotone Football Club: "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Delfino Pescara 1936, in prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Ahmad Benali. Classe 1992, Ahmad è un calciatore inglese (nato a Manchester) naturalizzato libico, cresciuto nel Manchester City. Nel 2012 si trasferisce in Italia, al Brescia (Serie B) prima di passare al Pescara, dove ottiene da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Lo scorso anno ha messo a segno, alla sua prima stagione nella massima serie, ben 6 reti, mentre nei primi mesi dell’attuale stagione, in cadetteria con il Pescara, ha realizzato 4 gol in 15 presenze. Benali è un destro naturale, dotato di buona tecnica individuale, ottimo dribbling e di un gran tiro dalla distanza, e può essere utilizzato da mezzala, centrocampista centrale, trequartista o esterno offensivo. Il giocatore ha firmato il contratto nel quartier generale di Salvaguardia alla presenza del numero uno rossoblù Gianni Vrenna (in foto il momento della firma) e stamattina ha preso parte al primo allenamento con i nuovi compagni. Ahmad sarà presentato domattina, alle ore 10:30, presso la sala stampa dell’Ezio Scida".

Non bisogna però dimenticarsi del campo. Oggi allenamento mattutino per gli Squali in vista dello scontro salvezza contro l’Hellas Verona di domenica. Come riportato da www.fccrotone.it, i ragazzi di mister Zenga sono scesi in campo alle ore 11 per sostenere la sessione di lavoro. Dopo la fase di attivazione i rossoblù sono stati impegnati in un lavoro di forza sulla sabbia e, successivamente, rapidità con gesto tecnico e tiri in porta. Ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni anche l’ultimo arrivato in casa Crotone, Ahmad Benali. Punto poi sugli infortunati: Simy si è aggregato al gruppo mentre Aristoteles ha continuato il lavoro personalizzato. Ajeti, a scopo precauzionale a causa di una botta, ha lavorato a parte. Nalini ha sostenuto buona parte della sessione con la squadra. Terapie, palestra e piscina per Simić.