Benevento, Ciciretti si trasferisce al Parma

Dal prossimo primo luglio diventerà un nuovo calciatore del Napoli con cui potrà lottare per lo Scudetto e giocare la Champions League, ma la stagione 2017-18 la terminerà in Serie B. Amato Ciciretti lascia il Benevento e passa – un po’ a sorpresa – al Parma: prestito fino al 30 giugno per 280 mila euro. Lo stesso giocatore – vicino a trasferirsi al Getafe per poi scegliere di restare in Italia – ha voluto salutare il club campano ed i tifosi con un lungo post sul suo profilo ufficiale di Instagram, in cui dichiara in un passaggio: “Dispiace per le incomprensioni degli ultimi tempi, ma ho sempre dato il massimo senza mai fingere come tanti mi hanno attribuito. Volevo ringraziare tutti, tifosi staff, società, per l'affetto e il supporto”. Dunque per lui comincia una nuova avventura in una squadra che punta alla promozione in Serie A, cercando di regalare le stesse soddisfazioni che hanno provato i tifosi beneventani lo scorso giugno.

Intanto la società giallorossa continua ad essere molto attiva sul mercato: dopo aver ceduto in prestito Chibsah al Frosinone e Gravillon a titolo definitivo al Pescara, il sito del club annuncia l’acquisto di Filip Djuricic. Trequartista serbo classe ‘92, Djuricic arriva dalla Sampdoria in prestito fino a fine stagione: per lui quest’anno solo una fugace apparizione di 6 minuti alla prima giornata, proprio contro il Benevento, e poi solo panchine. Il tecnico delle Streghe Roberto De Zerbi lo avrà a disposizione fin dalla prossima gara, quella contro il Bologna al Dall’Ara.

Inoltre il Benevento ha concluso una operazione in prospettiva, ma che fa notizia: dal Sassuolo – via Carpi – viene ingaggiato Christian Cannavaro, figlio di Fabio. Centrocampista classe 1999, è cresciuto nelle giovanili neroverdi dove fino a poco tempo fa – in prima squadra – giocava lo zio Paolo: per ora verrà aggregato alla formazione Primavera con cui giocherà il Torneo di Viareggio il prossimo marzo, però non è da escludere che possa percorrere le orme famigliari e scendere in campo anche in Serie A.