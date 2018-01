Serie B: le big chiamate al successo, fari puntati su Ascoli e Pro Vercelli

Dopo la lunghissima pausa, ritorna a pieno ritmo la Serie B, che fin dalle prime battute della ventiduesima giornata è pronta a regalare spettacolo ed emozioni. Partendo dalla capolista, trasferta delicata per il Palermo, in casa di uno Spezia deciso a macinare altri punti per confermarsi decisamente in salute. Pronto ad approfittarne, match sulla carta agevole per il Frosinone, in casa e contro una Pro Vercelli tutt’altro che in forma, obbligata però a fare punti per non perdere ulteriormente terreno con le altre formazioni. Discorso praticamente analogo, per l’Empoli, contro una Ternana meno brillante rispetto a quello che si credeva ad inizio stagione. Guai però a sottovalutare gli umbri. Molto equilibrata, al contrario, Cesena-Bari, match incerto e tutt’altro che deciso.

Sfida tra neo-promosse, poi, quello tra Cremonese e Parma, squadre alla prima stagione in B ma comunque lanciate verso un prosieguo potenzialmente brillante. I ragazzi di Tesser, sfruttando il fattore-casa, potrebbero davvero emergere, occhio però alla voglia di rivalsa dei ducali, reduci da ben quattro pari consecutivi. Grande attesa, invece, per l’Ascoli di Serse Cosmi, chiamato a vincere per continuare la risalita verso un salvezza distante, ad oggi, solo tre punti. Lungo il loro cammino, i picchi troveranno però il Cittadella, squadra decisa a fare punti per restare nelle posizioni nobili. Vuole riprendersi dopo due sconfitte consecutive, la Salernitana, che in casa ospiterà un Venezia ugualmente reduce da un periodo tutt’altro che positivo. I lagunari vogliono tornare nella realtà playoff, obiettivo fino ad ora solo sognato dai granata.

Nelle zone di bassa classifica, novanta minuti casalinghi per il Foggia, contro un Pescara notoriamente ballerino in difesa. I delfini cercheranno il colpo gobbo, i rossoneri devono necessariamente vincere per non trascorrere altri momenti poco felici. Discorso analogo, poi, per il Brescia, che in casa ospiterà un Avellino spentosi alla distanza nonostante la guida di un tecnico esperto come Walter Novellino. In casa del rondinelle, si può però fare punteggio. Davvero difficile fare pronostici, inoltre, tra Perugia e Virtus Entella, ad oggi salve ma tutt’altro che tranquille. Gli umbri potrebbero far valere il proprio terminale offensivo, i liguri hanno bisogno di punti. Ugualmente incerta, infine, Novara-Carpi: i falconi cercheranno il colpo gobbo, il Novara di Corini punterà a far sorridere il proprio pubblico.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

20.01. 15:00 Ascoli - Cittadella

20.01. 15:00 Cremonese - Parma

20.01. 15:00 Empoli - Ternana

20.01. 15:00 Foggia - Pescara

20.01. 15:00 Frosinone - Pro Vercelli

20.01. 15:00 Novara - Carpi

20.01. 15:00 Perugia - Entella

20.01. 15:00 Salernitana - Venezia

20.01. 18:00 Spezia - Palermo

20.01. 20:30 Cesena - Bari