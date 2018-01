Serie A - In campo alle 15, le formazioni ufficiali

Hetemaj e Parolo saranno protagonisti di Lazio-Chievo. | sslazio.it

Serie A in campo, come al solito con grande attesa per quelle che saranno le formazioni ufficiali. Diverse le novità rispetto alle attese nei cinque match a cui assisteremo a breve, a partire dalle ore 15:00, sui campi del Dall'Ara, di Marassi, dell'Olimpico, della Dacia Arena e del Bentegodi. Scendiamo subito nel dettaglio delle scelte dei rispettivi tecnici, partita per partita.

Bologna-Benevento

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Maietta, Masina; Dzemaili, Poli, Donsah; Verdi, Destro, Palacio. All. Donadoni

Benevento (3-4-3): Belec; Costa, Billong, Djimsiti; Venuti, Memushaj, Viola, Lombardi; Guilherme, Coda, Brignola. All. De Zerbi

Lazio-Chievo

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Birsa; Pucciarelli, Stepinski. All. Maran

Udinese-SPAL

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger Larsen, Barak, Balic, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna. All. Oddo

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari, Antenucci. All. Semplici

Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Ferrari, Silvestre, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Kownacki. All. Giampaolo

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Badelj, Benassi; Chiesa, Eysseric, Babacar; Simeone. All. Pioli

Hellas Verona-Crotone

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Heurtaux, Caracciolo, Fares; Romulo, Buchel, Zuculini; Valoti, Petkovic, Matos. All. Pecchia

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Stoian. All. Zenga

Sassuolo-Torino

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Duncan, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Falcinelli, Ragusa. All. Iachini

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Falque, Niang, Berenguer. All. Mazzarri