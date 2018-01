SPAL - Semplici: "Buon punto contro una squadra forte, ci crediamo"

Leonardo Semplici (50)

È partita male la SPAL, subendo il gol dell'1-0. Poi però gli spallini hanno saputo sfruttare l'atteggiamento errato dell'Udinese per rientrare in gara, trovare il pari e sfiorare anche la vittoria. Soddisfatto mister Semplici del punto ottenuto.

SPAL che continua a prendere gol alla prima occasione, un limite che Semplici mette in prima linea: "Spesso prendiamo gol al primo tiro, sul primo calcio d'angolo siamo andati sotto e ci siamo intimoriti. Nel secondo tempo ci siamo ripresi e abbiamo iniziato a dettare il nostro gioco. Abbiamo trovato il pareggio e forse potevamo strappare qualcosa in più. Prendere a punti a Udine era veramente difficile ed è di ottimo auspicio per la ripartenza. Se prendi sempre gol però diventa difficile costruire qualcosa, comunque siamo venuti qua,abbiamo fatto il nostro e abbiamo ottenuto un punto per far sì che i ragazzi credano di più nelle loro capacità".

I nuovi innesti hanno dato qualcosa in più alla squadra: "L'approccio dei nuovi è stato positivo, dopo pochi allenamenti si sono già calati un po' nella parte, capendo cosa voglio. Ci sono anche gli avversari chiaramente che influiscono, oggi era difficile, ma hanno fatto una buona prestazione. Kurtic mi dà qualche soluzione in più a centrocampo".

I gol presi sono frutto non tanto di errori tecnici ma di un atteggiamento sbagliato: "Ma non parlo dei tre difensori per la fase difensiva, è proprio l'atteggiamento che spesso non è esatto. Noi guardiamo il nostro cammino, noi dobbiamo arrivare all'ultima domenica all'ultimo minuto con la salvezza. Dobbiamo fare tesoro degli errori del girone d'andata, anche stavolta nel secondo tempo abbiamo rischiato di farci gol da soli e capitava spesso. Dobbiamo migliorare".

Un'altra partita positiva di Lazzari: "Lazzari in A può spostare certi equilibri, viene dai Dilettanti, deve ancora migliorare e si sta adattando sempre di più alla massima categoria. Dobbiamo avere tempo per adattarci alla nuova categoria, anch'io sono un esordiente in A".

Udinese avversario difficile nonostante la prestazione opaca: "Ho visto le partite precedenti dell'Udinese ed è una squadra tonica, ben allenata e che prende gol difficilmente. Temevo la gara, ma abbiamo fatto la nostra partita e in passato non sempre la qualità del gioco espressa corrispondeva ai punti guadagnati. Stavolta abbiamo messo in campo i nostri mezzi e abbiamo ottenuto un punto meritato".

SPAL che è parsa avere più un problema di mentalità che tecnico: "Ovviamente l'aspetto psicologico incide, per il campionato che facciamo. Il gol di Floccari ci ha dato una bella dose di fiducia. Volevo poi ringraziare anche i nostri tifosi, che ci hanno seguito e sostenuto in massa. Così uniti possiamo farcela".