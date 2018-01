Serie A - Crotone corsaro a Verona, parlano Ricci e Zenga. Pecchia a rischio? Le ultime

Uno scatto dello spettacolare gol di Barberis di oggi pomeriggio. | fccrotone.it

Torna in campo la Serie A dopo la sosta, torna a vincere il Crotone sul campo dell'Hellas Verona. Successo importante per gli Squali, che fanno un balzo in avanti importante rispetto alla zona retrocessione, in cui invece rimangono dei disperati scaligeri. Dopo la partita c'è stata però la celebrazione, in primo luogo, del talento di Federico Ricci, autore dell'assist per il secondo gol (azione finalizzata da Stoian) e direttamente del terzo, dopo lo 0-1 del primo tempo siglato da Barberis con una splendida punizione. Questo quello che ha dichiarato il ragazzo a Sky Sport: "Stasera festeggeremo per questa grande vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e ad avere l'atteggiamento avuto oggi, così ci toglieremo soddisfazioni. Sarà una grande gioia per i miei genitori il fatto che sia io che mio fratello abbiamo segnato in questo weekend, sono contento per lui".

In seguito ha parlato alla stessa emittente televisiva l'allenatore vincitore, Walter Zenga, che ha voluto fare un plauso a Barberis (primo gol nella massima serie), ma poi in generale alla società per gli sforzi che sta attuando in questa sessione invernale di calciomercato: "E' da un po' che insisto con Barberis sul fatto di segnare: ha qualità per farlo e non aver messo dentro nemmeno un gol in Serie A fino a oggi non andava bene. Ma ringrazio la società per il mercato, perché gli inserimenti di Benali, Ricci e Capuano ci hanno aiutato a raccogliere quei punti che non avevamo raccolto nelle precedenti gare nelle quali non avevamo demeritato". Sempre in linea con questo discorso, l'allenatore evita di parlare di tattica, cercando di portare avanti più una ricerca di qualità che di fisicità: "Nel calcio non devi inventarti nulla, basta mettere i giocatori al posto giusto. Ho fortemente voluto questi giocatori perché il concetto è quello di giocare a calcio, uscire palla al piede anche nei momenti di affanno. Ovviamente contro Lazio, Milan e Napoli paghi la qualità superiore, ma la strada è questa. Domenica prossima gara fondamentale in casa contro il Cagliari".

Salvezza anticipata che ora potrebbe diventare infine una realtà per i calabresi, chiamati però in tal senso a fare qualche punto in serie adesso, per mettere il discorso in ghiaccio: "E' il mio obiettivo, altrimenti non avremmo fatto uno sforzo per portare a casa questi giocatori dal mercato prima di questo scontro diretto. Questi ragazzi faranno di tutto per uscirne prima dopo l'esperienza della passata stagione".

Per quanto riguarda Fabio Pecchia, che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione, sembra che ci siano delle riflessioni in atto da parte della società scaligera su un suo possibile esonero, possibilità che a dire il vero non sembrava mai essere stata presa in considerazione prima di oggi. Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, la panchina dell'Hellas Verona potrebbe avere un nuovo padrone a breve.