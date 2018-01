Sassuolo, un punto a testa col Torino. Iachini: "Avanti così, Berardi sta trovando fiducia"

Tomàs Rincon in azione contro il Sassuolo. | torinofc.it

Sassuolo, un punto accettabile. In sè per sè, un punto contro il Torino non sarebbe malissimo per i neroverdi, che però sono rimasti un po' insoddisfatti a causa della loro ottima prestazione nell'1-1 di oggi pomeriggio. Un'altra prestazione convincente per una squadra che, dall'approdo di Beppe Iachini in poi, si mostra sempre più in salute. Proprio il tecnico, ai microfoni della Rai, ha detto la sua dopo la gara del Mapei: "Nulla, stiamo crescendo sul piano del gioco, creiamo tante occasione che poi però non riusciamo a trasformare in gol, peccato perché poi su una palla inattiva abbiamo preso gol in maniera sfortunata ma la squadra ha giocato, ha creato i presupposti per vincerla, peccato, i ragazzi stanno crescendo e dobbiamo continuare su questa strada, poi i gol arriveranno".

In seguito, il mister si è voluto esprimere sul miglioramento atletico di alcuni giocatori che sembravano essersi un po' persi ad inizio anno, quando la classifica era decisamente peggiore. Fra questi c'è sicuramente l'autore del bel gol di oggi, Domenico Berardi, un grande talento - per ora - in gran parte sprecato: "Sul piano del risultato non siamo soddisfatti ma stiamo recuperando dei ragazzi, ho già detto che Berardi stava crescendo, ci stavamo lavorando e solo continuando a lavorare miglioreremo. Il ragazzo sta ritrovando fiducia e poi deve provare a fare quello che sa fare".

In mixed zone, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato Simone Missiroli, il centrocampista anche oggi protagonista di una prestazione positiva. Anche lui sostiene che la squadra poteva fare di più, ma che in generale ha fatto bene: "Forse meritavamo la vittoria. Nel primo tempo nonostante lo svantaggio potevamo essere davanti noi. La nostra reazione nella ripresa è stata rabbiosa e dopo il pareggio potevamo anche vincerla. La sosta è stata breve che non ha inciso più di tanto. Con il Torino abbiamo fatto una grande partita".

Infine, l'italiano ha voluto dire la sua sul grande talento di Berardi, di cui già aveva parlato l'allenatore: "Domenico è uno che ha delle qualità, non sono sorpreso da questa sua prodezza". E poi arriverà, fra una settimana, un test importante con l'Atalanta nella 22esima di Serie A: "La prossima sarà una sfida molto importante, proveremo a fare un’altra grande prestazione. Siamo in corsa per la salvezza, se continueremo a giocare come oggi non dovremmo avere grossi problemi".