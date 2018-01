Serie B: ufficiale Litteri al Venezia, la Salernitana punta Casasola

Continua freneticamente il mercato di Lega B, che seppur senza colpi sta regalando una serie importante di trattative concluse ed imbastite. Partendo dalle formazioni di alta classifica, fitti contatti dell’Empoli con il difensore Domenico Maietta, centrale esperto attualmente in forza al Bologna. Secondo quanto riportato da La Nazione, i toscani vorrebbero prelevare Maietta già ora, Donadoni sta invece puntando a convincere il centrale a rimanere. Si prevede una sfida di mercato tra Palermo e Pescara, poi, per Fiamozzi, terzino destro del Bari ai margini del progetto di Fabio Grosso. L’ex Varese è pronto ad una nuova avventura, con i due club pronti ad accaparrarselo. I biancorossi dovranno però fare muro per trattenere Djavan Anderson, difensore centrale fortemente voluto dalla Sampdoria.

Davvero importante, poi, l’ingaggio di Litteri da parte del Venezia Calcio. Classe ’88, l’attaccante ex Cittadella porterà esperienza e goal, in laguna, come confermato anche dal comunicato ufficiale della società: “La società Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società A.S. Cittadella per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’88 Gianluca Litteri che ha sottoscritto con il club arancioneroverde un contratto fino al 30/06/2020. Litteri nelle ultime tre stagioni ha militato nel Cittadella con cui ha conquistato la promozione in serie B, realizzando complessivamente 33 goal in 84 presenze”. Il Cittadella cercherà presto un sostituto, puntando forte sull’attaccante del Carpi Jacopo Manconi, che ha fatto vedere delle buone cose in rossoblu.

Manca davvero pochissimo, invece, per l’ingaggio del difensore Tiago Casasola, classe ’95 attualmente in forza all’Alessandria. Titolare fisso dei piemontesi, l’argentino ha già saggiato la Serie B con Trapani e Como, motivo che avrebbe spinto Lotito a tentare l’affondo. Duttile tatticamente, Casasola può giocare sia da centrale difensivo che da terzino, anche se è nella difesa a tre che il ragazzo rende meglio. Per dare il via alle trattative, l’Alessandria avrebbe chiesto un’opzione del 15% in seguito ad un potenziale acquisto, postilla che non avrebbe disturbato il patron granata. Si complica, invece, la pista che porterebbe Cabezas all’Avellino, come confermato dallo stesso Taccone: “Cabezas? "Ho detto subito che non era sotto contratto con l'Avellino. E' voluto venire qui per conoscere ambiente e tifosi. Non abbiamo ancora abbandonato la strada Cabezas. Ho avviato i contatti personalmente con l'ambasciata dell'Ecuador” ha sottolineato a tuttoavellino.it.